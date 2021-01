Autoridades coinciden en la necesidad de erradicar el uso de los fuegos artificiales en Puerto Montt y el resto del país, buscando proteger a la comunidad y a los animales.

Al respecto diputado Alejandro Bernales (PL) presentó un proyecto que tiende a prohibir el uso de elementos ruidosos en celebraciones, aniversarios y eventos privados en todo el país, argumentando que la actual ley no es suficiente para el resguardo de la integridad de a ciudadanía.

De acuerdo al parlamentario, los altos decibelios de los fuegos artificiales atentan contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, además de afectar especialmente a las personas con espectro autista, adultos mayores, mascotas y la fauna silvestre.

Bernales explicó que “el proyecto no propone en ningún caso terminar con los típicos eventos de fuegos artificiales de celebración de año nuevo, aniversarios comunales o eventos privados, lo que busca es eliminar la pirotecnia ruidosa que se usa en esos eventos y pasar a utilizar un material silencioso. En ese sentido, se puede citar a diversos países y ciudades donde ya se han establecido que los fuegos artificiales deben ser silenciosos”.

En el Municipio de Puerto Montt también inquieta el aumento en el uso de la pirotecnia, por lo que crearon el fono denuncia —800 600 100—, con la finalidad de evitar el potencial daño a viviendas y animales.

Jorge Mella, encargado del Centro de Esterilización Canina de la Municipalidad de Puerto Montt, comentó cómo afectan los fuegos artificiales a las mascotas.

“Lo que se genera normalmente es un aumento de la ansiedad, de querer huir del lugar cierto, porque los ruidos fuertes le generan a ellos esta sensación desagradable en el fondo de que no saben qué hacer en ese momento, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones?, principalmente no dejarlos amarrados, que no se encuentren solos los pacientes. Lo primero es la contención, darles tranquilidad”, declaró.

Estefanía Barrientos, voluntaria del grupo Comisión Cuidado Animal, dijo que hay que hacer esfuerzos para mermar la venta y uso de pirotecnia.

“Es súper importante que el municipio nos respalde en este caso para pedir el cese tanto de la compra como del consumo de pirotecnia, sobre todo por el efecto que provocan en nuestras mascotas y los animales en general, en niños, en abuelos y ante los riesgos también de incendios”, explicó.

En el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt también preocupa la situación, especialmente la posible afectación a viviendas por el uso de los elementos, como lo expresó el Comandante Felipe Sotomayor.

“Estamos muy preocupados y hacemos un llamado a la comunidad de Puerto Montt a celebrar sin el uso de fuegos artificiales, sin el uso de bengalas. Ambos medios son medios ilegales, no tienen (…) ningún tipo de control. En la madrugada del 25 hubo un incendio declarado complejo producto —lo más probable, según la hipótesis que planteamos— de fuego artificial, y sabemos que en la madrugada del primero tenemos muchos lanzamiento de bengalas”, indicó.

Desde la institución agregaron que seria complejo trabajar en una emergencia donde se acopien los fuegos artificiales, al tratarse de un alto riesgo, pero que están técnicamente preparados para enfrentarla.