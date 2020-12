Un error policial tiene libres a los responsables de un ataque con ácido, que afectó a una mujer de Fresia, en la región de Los Lagos. La víctima tenía amenazas de su ex pareja.

De acuerdo a la afectada, los hechos ocurrieron cuando salió de su hogar a comprar comida para sus hijos. En la calle, a metros de su casa, 2 desconocidos descendieron de un vehículo que, argumenta, era conducido por su ex pareja.

Los sujetos, arrojaron ácido en su rostro, situación que la dejó con serias heridas. Sin embargo, lo que más le preocupa es que por problemas en el parte que escribió Carabineros, quienes la atacaron sigan libres.

En el parte original los uniformados no pusieron que el presunto agresor era ex conviviente de la víctima, por lo que no pudieron arrestarlo en el momento. Si se trata de violencia intrafamiliar, la denuncia provocaría que detuvieras a todos los sospechosos al momento.

La directora regional de SernamEG Los Lagos, Kattia Galindo, comentó que se querellarán en el caso, para llevar justicia a la víctima y corroboró que el proceso de Carabineros retardó la detención de los agresores.

El diputado Fidel Espinoza, quien denunció las irregularidades en el parte policial, dijo que este tipo de hechos no puede repetirse en la zona.

Las autoridades esperan que el trabajo de la fiscalía y las policías puedan dar tranquilidad a la afectada, que se recupera de las lesiones en su rostro.