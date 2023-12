La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) respondió a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a un eventual diálogo para avanzar en una solución que permita erradicar la violencia en la Macrozona Sur. En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que la estrategia del gobierno es desarticular organizaciones que cometen delitos graves.

Todo se originó por el planteamiento realizado por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Consuelo Contreras, al insistir en una mesa de diálogo que incluya a grupos extremos como la CAM.

Al respecto, la vocera de Gobierno indicó que hasta el momento “no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo” y que “si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar porque lo central es entregar soluciones”.

Dichos que tuvo eco en la orgánica, desde donde afirmaron que “no puede haber diálogo con militarización del Wallmapu en defensa de las forestales, con represión a los lof que luchan por la tierra, y menos, cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas”.

“La CAM estará siempre disponible… pero no tranzaremos en la autonomía para nuestro Pueblo y en la devolución del territorio ancestral”, añaden y finalizan con la consigna: “LA RESISTENCIA NO ES TERRORISMO”.

Desarticulando organizaciones

Declaración por la cual fue consultado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “Nosotros definimos una estrategia en el marco de los hechos de violencia en la Macrozona Sur, que es muy simple y de sentido común, aplicar el Estado de Derecho, por tanto, las organizaciones que se dedican a cometer delitos, la estrategia del gobierno ha sido una sola”.

“Eso es lo que justifica que hayamos fortalecido o buscado fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la región de La Araucanía, que la Policía de Investigaciones haya enviado equipos especiales para fortalecer nuestras capacidades de investigaciones, porque debo decir que diálogo político hay, el Presidente constituyó una comisión de Paz y Entendimiento, hay comisionados llevando adelante ese diálogo político que busca responder a la deuda profunda que hay en la Macrozona Sur con el pueblo Mapuche”, añadió.

No obstante, recalcó que ante organizaciones que se dedican a cometer delito, se debe aplicar el Estado de Derecho. “El gobierno no podría llegar a un acuerdo de esa naturaleza porque no puede intervenir respecto a investigaciones de carácter criminal que llevan otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público”, en respuesta por la situación de los presos mapuche.

Para finalizar reiteró que “vamos a seguir con la estrategia de fortalecer las instituciones para desarticular organizaciones criminales que llevan adelante delitos violentos en la Macrozona Sur y que atentan contra la seguridad de las personas y la seguridad del país”.