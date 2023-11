Un robo frustrado de un celular en una parada de buses rurales en Temuco terminó con la liberación de dos antisociales con un amplio prontuario policial, debido a que la víctima no realizó la denuncia correspondiente.

De acuerdo con los antecedentes, tres conocidos carteristas abordaron a una joven que subía a un bus rural en la comuna de Temuco, región de La Araucanía, e intentaron arrebatarle el celular de las manos. Sin embargo, la víctima logró recuperar su aparato y se alejó del lugar sin denunciar el hecho.

Una persona que observó lo ocurrido llamó al 1409 y denunció, solicitando la presencia de personal de la dirección de Seguridad Pública de la municipalidad de Temuco. Los inspectores municipales llegaron al lugar y lograron ubicar e interceptar a dos de los sujetos señalados por testigos como autores del robo frustrado.

Los individuos, identificados con las iniciales D.E.E.C. y J.A.S.A., fueron entregados a personal de la 2a Comisaría de Carabineros de Temuco, quienes les realizaron el control de identidad. Se constató que ambos poseían un extenso historial criminal, con 32 y 48 detenciones anteriores respectivamente.

No obstante, pese a la evidencia y al testimonio de los testigos, los dos delincuentes quedaron en libertad. Lo anterior, se debió a que no tenían órdenes de detención pendientes y porque la víctima no realizó la denuncia antes de abordar el bus, lo que impidió que fueran detenidos en flagrancia.

Fiscalía y Seguridad Pública llaman a realizar las denuncias

Desde la Fiscalía y la dirección de Seguridad Pública del Municipio de Temuco hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos, afirmando que es la única forma de iniciar una persecución penal contra los acusados y evitar que queden impunes.

La fiscal Nelly Marabolí, jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía, insistió en que la denuncia es fundamental para que la Fiscalía pueda tomar conocimiento de un hecho y llevarlo a un tribunal.

“Si una persona es víctima de un robo en el centro de Temuco, los inspectores municipales lo detienen (al delincuente), la Fiscalía no tiene cómo llevar a esa persona a un tribunal y que lo declaren culpable porque no tenemos una denuncia que nos permita investigar ese hecho“, explicó la persecutora

En tanto, Israel Campusano, director de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Temuco, lamentó que “hayan quedado en libertad ambos delincuentes pese a que, entre ambos, acumulaban 80 detenciones por distintos delitos, por la amenaza que representan para la seguridad de los temuquenses“.