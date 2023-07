La Superintendencia de Educación está investigando la denuncia que realizó una apoderada de Temuco -en la región de La Araucanía– al asegurar que su hija había sido abusada por otro estudiante al interior de un establecimiento educacional municipal.

La mujer se contactó con Radio Bío Bío en Temuco para dar cuenta de la situación que afectó a su hija, quien cursa segundo básico, aseverando que el responsable sería un estudiante de un curso superior.

El ataque se habría registrado al interior del recinto educacional emplazado en la zona céntrica de la comuna, afirmando la denunciante que pese a realizar la denuncia correspondiente no ha recibido ninguna ayuda por parte del establecimiento.

Por ello, es que decidió interponer una denunciante formal ante la Policía de Investigaciones.

“He tocado muchas puertas, el colegio me ha negado, no hemos recibido apoyo. Mi hija no ha recibido apoyo, me desvincularon de los WhatsApp del curso”, acusó e indicó que en el establecimiento han tapado el caso.

Tras conocer los hechos, la Superintendencia de Educación abrió una investigación para “conocer las circunstancias concretas del caso”, confirmó el jefe de la repartición en La Araucanía, Guillermo Vásquez, añadiendo que se solicitó un informe detallado al colegio y de las medidas adoptadas cuando se conoció la denuncia de la apoderada.

Vásquez aclaró que son los establecimientos educacionales los que deben proteger la integridad de los y las estudiantes, con la aplicación de protocolo. De comprobarse que no se cumplió, la autoridad adelantó que podría haber sanciones contra la escuela.

La Radio se comunicó con la Municipalidad de Temuco para conocer algún pronunciamiento, pero no quisieron hablar, argumentando la protección de los menores.