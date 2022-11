En medio de su visita a la región de La Araucanía, el presidente Gabriel Boric emitió un discurso y señaló que “vengo no solamente como presidente de Gobierno, sino como jefe de Estado”.

Recordemos que el mandatario arribó la mañana de este jueves a la zona, en medio de cortes en diversos puntos de la Ruta 5 Sur y la quema de una escuela rural en la comuna de Curacautín.

“Vengo a dar cuenta de lo que hemos trabajado durante estos ocho meses y también a comunicar obras que marcarán el rumbo durante los meses siguientes en materia social, en seguridad, que tengo claro es de las principales prioridades de la región y, por supuesto, también en materia de diálogo político y reparación”, indicó el jefe de Estado.

Boric en La Araucanía

A esto agregó que “el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido abordado por diferentes gobiernos, se han realizado esfuerzos que reconocemos, pero no hemos sido capaces como Estado, de resolver el rezago en materia de pobreza y tampoco se ha podido encontrar un camino que se haya sostenido en el tiempo, para encontrar la paz”.

“A lo anterior, se suma una situación de violencia en la que grupos y organizaciones criminales instrumentalizan legítimas causas para delinquir, causar miedo, daño e incluso muerte a la población”, precisó el presidente Boric.

El mandatario dijo además que durante los días que estará en la región de La Araucanía “se reunirá con diversos actores de la comunidad, para dar cuenta del trabajo que hemos realizado y comprometer nuevos esfuerzos en materia social y de seguridad, y también para escuchar”.

“Nos reuniremos con los alcaldes y alcaldesas de la zona, con empresarios, con pequeñas y pequeños emprendedores, con miembros de comunidades mapuche, y con víctimas de violencia”, detalló el mandatario.

Avances en materia de seguridad

El presidente también abordó los avances en materia de seguridad, lo que falta y los recursos que se destinarán para esta área.

“Acá basta de buenas intenciones, basta de comisiones que ya han hecho diagnósticos. Tenemos que trabajar, y la gente, el pueblo, tiene que notar los resultados de este trabajo”, manifestó Boric.

En esta línea, el jefe de Estado dijo que “estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento, que permita una solución a la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche”.

“La única forma de detener esta escalada de violencia (…) es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva. En esto no hay atajos, no hay bala de plata, no hay varita mágica”, señaló el presidente.

Compromisos del Gobierno

En materia de seguridad, el mandatario planteó “la implementación del Plan Nacional contra el crimen organizado en la región de La Araucanía, que concentra un cuarto del presupuesto que estamos destinando a nivel nacional”.

Luego el presidente dijo que se van a priorizar tres tipos de delitos. “En materia de robo de madera; en fiscalización de armas; y muy importante, en seguridad agroalimentaria”, apuntó.

“Respecto al robo de madera, en prevención, control y reducción, además de ejecutar acciones que protejan los derechos de las víctimas”, indicó el presidente.

Así también destacó que “la Delegación Presidencial va a disponer de una brigada de televigilancia móvil. Vamos a tener procedimientos policiales en las diferentes fases de la cadena de producción y venta, para detener individuos, incautar maquinaria y equipamientos para delinquir”.

“Vamos a monitorear y dar seguimientos a las causas judiciales vinculadas a este delito, y una comunicación continua de su avance a la mesa público-privada del robo de madera”, detalló Boric.

Fiscalización de armas

En cuanto a la fiscalización de armas, el presidente dijo que van a “tener un trabajo coordinado entre la Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, Aduanas y policía”.

“Vamos a modificar la Ley de Control de Armas para que todas las importaciones y exportaciones sean fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, y modernizar el servicio para estar a la altura de este desafío”, añadió.

El mandatario también dijo que se va a aumentar “en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos a la Ley de Control de Armas, en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria”.

Seguridad Agroalimentaria

“Vamos a detectar y georreferenciar puntos de producción y rutas agroalimentarias con historial de denuncias; y vamos a constituir una mesa de trabajo intersectorial con miembros de la cadena de producción”, comentó Boric.

Así también dijo que van a “recuperar espacios públicos que han sido tomados. Vamos a recuperar Capitán Pastene de la delincuencia”.

Plan contra el crimen organizado

En relación al Plan contra el crimen organizado, “estamos disponiendo de 20 mil 929 millones de pesos para mejorar la vigilancia de la ruta 5 Sur y sus caminos aledaños”.

“En el tramo Temuco-Río Bueno vamos a instalar 36 puntos de cámaras STV, que incluye 36 cámara normales y 20 cámara térmicas, 519 luminarias dobles, 37 lectores de placas patentes en peajes. El monto de inversión de esto es de 11 mil 227 millones de pesos más IVA”, especificó el jefe de Estado.

Así también mencionó que “en el tramo Collipulli-Temuco, vamos a instalar 31 nuevos puntos de STV, que incluye 31 cámaras normales, 22 cámara térmicas, 439 luminarias dobles y 53 lectores de placa patente en peajes. El monto de esta inversión es de 9 mil 702 millones de pesos más IVA “.

En tanto, dijo que “en materia de infraestructura y vehículos policiales -para fortalecer el trabajo del Plan contra el Crimen Organizado- (…) acá en la región de La Araucanía tenemos siete proyectos de inversión e infraestructura policial, para reponer retenes y conservar cuarteles”.

“En enero de 2023, vamos a aumentar en un 93% el personal de Carabineros respecto al periodo anterior”, acotó Boric, añadiendo que en febrero de ese año “vamos a aumentar en 170% el personal de Carabineros respecto del periodo anterior”.