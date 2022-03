La sesión en la que se votaría la instalación de una planta incineradora de basuras en Lautaro -región de La Araucanía- no pudo realizarse por falta de quórum. A la cita planta solo asistió la seremi del Medioambiente y comunidades mapuches, pero el resto de las autoridades no se presentaron. "Una señal de que este proyecto no cumple con lo que debería cumplir", justifican desde el municipio.