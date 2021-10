Al menos 15 encapuchados armados quemaron un camión en la Ruta 5 Sur a la altura de Collipulli, en la región de La Araucanía.

Esto ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, en el mismo lugar donde el jueves se manifestaron camioneros por los hechos de violencia y ataques incendiarios registrados en la zona.

El camión trasladaba electrodomésticos hasta una sucursal de Sodimac en Temuco, según logró confirmar Radio Bío Bío.

Según informó la BIPE de la PDI, al menos 15 encapuchados armados interrumpieron la ruta para detener al conductor, quien fue amenazado. También la víctima relató que escuchó disparos al aire.

Los equipos especializados se encuentran realizando los trabajos necesarios para esclarecer este hecho.

El conductor del camión siniestrado no terminó con lesiones y sólo la cabina del vehículo de carga quedó destruida durante el ataque.

Se llama a la precaución a los automovilistas que se desplazan entre el peaje troncal Las Maicas y Collipulli, ya que el camión se encuentra en la pista derecha de la calzada poniente.

En el sector no hay señalización de la Concesionaria Ruta del Bosque, ya que los trabajadores no pueden ir al lugar, que se conoce como toma Huenehuen, donde se han registrado diversos hechos de violencia. Por este motivo no se envió a trabajadores para resguardar su integridad y se solicitó la presencia de Carabineros.