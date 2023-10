El pasado 17 de septiembre fue encontrado Marcos Rivera Mancilla de 36 años, agonizando al interior de su vivienda, en Coquimbo, producto de un presunto ataque de terceras personas, que no han sido identificadas.

Marcos fue encontrado por su madre, Ruth Mancilla Santander, quien relató que llegó a su casa cerca de las 23:20 horas, tras haber estado compartiendo un asado con su hermano en la Parte alta de la comuna, en el que también estuvo su hijo, aunque se habría ido antes del encuentro familiar.

Los Hechos

“Llego a mi casa, abro la reja y cuando veo la puerta me llama mucho la atención porque les he dicho a mis hijos que no le pongan doble llave a la entrada porque me cuesta abrir; cuando ingreso veo la luz prendida y lo llamo para que tomáramos té”, dijo la mamá de la presunta víctima.

Ruth aseguró que lo siguió llamando, pero no obtuvo respuesta. “Lo busqué en el baño, en la cocina y nada, subo la escalera y entro a la pieza donde dormía y me encuentro con que estaba botado el cobertor y manchado con sangre, la televisión quebrada y todo dado vuelta“, detalla.

Al dirigirse a una pieza que está destinada al planchado, vio a su hijo tirado en el piso “aunque no tenía nada, ni manchas de sangre, no atiné a nada, solo gritaba, no sé cómo bajé la escalera y llegué al medio de la calle pidiendo ayuda”, agregó Ruth.

Posteriormente, llegó una patrulla, la que corroboró la gravedad de las heridas de la víctima y horas más tarde, provocaron su muerte.

Tras confirmarse el deceso, la madre indicó que a su hijo lo mataron dentro de su casa, asegurando que “nosotros sabemos quienes habrían sido los presuntos implicados, hay sospechas porque los vieron discutiendo”.

En cuanto a acercamientos con las autoridades, sostuvo que por el momento no ha pasado nada, “lo que queremos es justicia terrenal, que no sea un asesinato más y que no quede impune como pasa. Acá tampoco fue un robo el motivo, porque lo único que no estaba era el celular de mi hijo que desapareció”, afirmó.

“Hay muchas sospechas y nosotros tenemos muchas pruebas, no hemos podido descansar ni vivir el luto porque queremos justicia para Marcos, no era un mal niño”, contó la madre de la presunta víctima.

Junto agradecer el apoyo de amigos y cercanos, Ruth recalcó que “seguiremos en esta lucha hasta saber quienes son y den la cara, porque andan escondidos (…) siento mucho dolor, porque no entiendo hasta dónde puede llegar la maldad”.

Fiscalía no descarta ninguna hipótesis

Al momento de quedar al descubierto el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de Coquimbo instruyó diligencias a la SIP y Labocar, para asistir al domicilio y verificar si hubo intervención de terceros o no.

Se instruyó la realización de la autopsia al Servicio Médico Legal, informe final que aún está pendiente.

Al respecto, el fiscal de turno en esa fecha, Juan Pablo Aguilera, explicó que siguen investigando el caso, “no hemos descartado ninguna causa en cuanto a la muerte de la persona y estamos en la espera de los informes, la citación de testigos y reunir otros antecedentes para ver qué decisiones se van a adoptar”, expresó.

Dichos informes servirán para poder determinar si se está en presencia de un delito de homicidio, un suicidio u otra causa.