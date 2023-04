Más de 180 millones de dólares en inversión, una producción de 200 a 600 litros de agua por segundo para llegar a más de 1.200 en el futuro, y un plazo de construcción de tres años, estas son algunas de las características del proyecto de desaladora que Aguas del Valle busca instalar en Coquimbo, específicamente en el sector de El Panul, y que ha visto retrasada su materialización por diferentes razones.

De hecho, ya se cumplieron más de 8 meses desde que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió finalizar anticipadamente la revisión de sus antecedentes porque no contenían información acerca de su impacto en el ámbito humano, marino y arqueológico.

Revés que, por cierto, no fue el primero para la sanitaria, por cuanto, semanas antes, la iniciativa no fue admitida, ni siquiera a tramitación, ya que la documentación presentada no incluía su relación con el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la provincia de Elqui.

En ese sentido, la demora en su ejecución preocupa a las autoridades y a la población, no solo por lo que significa para la economía además del empleo, sino que también porque es necesaria debido a la escasez hídrica que enfrenta la zona.

Sin fecha para su reingreso a evaluación

Consultado por su situación actual, el gerente regional de la sanitaria, Andrés Nazer, afirmó que actualmente se encuentran “robusteciendo nuestro proyecto de desaladora para consumo humano con varios estudios en terreno. Aún no hay fecha para volver a presentarlo a evaluación ambiental, pues dependerá de estos nuevos levantamientos que llevan tiempo”.

Ahora bien, agregó que tienen conciencia de que es clave para la zona, no solo para respaldar el consumo humano, sino para poder continuar sosteniendo a largo plazo el crecimiento de las ciudades.

“En paralelo, seguimos con un intenso plan de inversiones, para seguir reforzando nuestros sistemas de producción de agua potable y así mantener la continuidad del suministro, como lo hemos hecho hasta ahora, pese a la extrema sequía”, señaló el ejecutivo.

Visiones divididas

Para el consejero Regional, Darwin Ibacache, la dilación de la iniciativa podría tener relación con que Aguas del Valle termina en algunos años más con su concesión y también con que en 2022, se reportaron más lluvias caídas que en otros períodos.

“Entonces, imagino que este retraso se encuentra conectado con eso: con no realizar una inversión tan importante. La sanitaria quizás hizo los cálculos económicos más allá de asegurar el consumo de agua entre las personas. No hay que olvidarse de que es un privado y ellos se van a movilizar de acuerdo a los números o dividendos que puedan obtener”, afirmó.

En tanto, su par, Cristian Rondanelli, manifestó que la desaladora en Coquimbo ha demorado con su materialización a causa de la incertidumbre que existe en este momento.

“Desde el consejo regional citamos a Econssa (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios) para que ellos sean los que lleven a cabo los estudios respectivos para la instalación de un proyecto así y al mismo tiempo, para la reutilización de las aguas que provienen desde los emisarios en La Serena, Coquimbo y Los Vilos. De ese modo, tendremos una mayor certeza”, dijo.

Por su parte, el consejero regional, Lombardo Toledo, sostuvo que tiene total confianza en que Aguas del Valle volverá a ingresar a evaluación ambiental su desaladora.

“Su dilación se ha generado por temáticas coyunturales y técnicas, pero tienen que retribuirle a la región calidad en su servicio. Eso pasa justamente por cuanto puedan seguir invirtiendo y no tengo la menor duda de que continuará siendo así. Más allá de su concesión, la iniciativa es un requerimiento fundamental para la continuidad del consumo de agua potable”, añadió.

Documentación ambiental de desaladora en Coquimbo debe ser completa

El seremi de Medio Ambiente, Leonardo Gros, aseguró que -en términos generales- le solicitan a los titulares de los proyectos que se presentan a calificación que sean exhaustivos y rigurosos en la presentación de los antecedentes requeridos.

“Dado que cuando la documentación se encuentra incompleta, se realiza un gasto en términos humanos, de tiempo y de todos los servicios públicos con pertinencia ambiental, analizando iniciativas que después no llegan a puerto. Lo ideal es que sean previamente estudiados”, manifestó.