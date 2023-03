La tarde de este viernes se inició lo que será un largo proceso judicial en el que se intentará demostrar la culpabilidad de la mujer de 82 años, identificada como A.C.V.O, en el parricidio contra su propio hijo de 58, registrado este pasado jueves en la población Fray Jorge de Ovalle, región de Coquimbo.

Si bien la jornada se inició con el control de detención de la imputada para la formalización de cargos en su contra, la Fiscalía precisó que necesitaría contar con todas la piezas claras del rompecabezas policial que debe armar, y que por la premura del caso, algunos informes, como la autopsia que debe aportar el Servicio Médico Legal, no estarían listos.

Ante ello, pidió ampliar la detención de la mujer, por lo menos hasta la jornada de este domingo.

Antecedentes de parricidio en Ovalle

En la audiencia, el representante del Ministerio Público, el fiscal Herbert Rohde, puso al tanto al magistrado sobre lo acontecido –según los informes y pericias policiales- en la trágica tarde del jueves.

“Alrededor de las 13:55 horas personal de Carabineros recibieron un llamado para que concurrieran al pasaje Luis Orrego, con la finalidad de verificar un procedimiento de hallazgo de cadáver. Una vez ingresaron al domicilio observaron a una persona tendida en la cama de un dormitorio con su rostro envuelto en cinta adhesiva a la altura de su boca y nariz, mientras que sus manos se encontraban amarradas con un trozo de género, mientras era atendido por personal del SAMU, quienes constataron su fallecimiento”, indicó el fiscal en su narración.

A ello, agregó que en una segunda habitación estaba la imputada, quien había consumido una cantidad indeterminada de medicamentos. En el lugar del domicilio se localizaron los elementos con los cuales habría cometido el delito.

A su vez, el persecutor agregó que uno de los elementos claves sería la declaración de la nieta de la imputada por el parricidio ocurrido en Ovalle, quien aseguró haber recibido una llamada de parte de su abuela, en la que le habría confesado el crimen, por lo que la nieta se trasladó a la casa en cuestión para verificar la situación.

En efecto, sería ella quien llamó posteriormente a personal de Carabineros de Chile.

Si bien estos elementos formarían parte de los antecedentes con los cuales el Ministerio Público quería sustentar un caso sólido, faltarían otros determinantes como la autopsia del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal, con el que esperan poder confirmar que la muerte se habría producido por “asfixia por sofocación”.

Incluso, se busca determinar la posibilidad de que previo a ello, podría haberle dado alguna gran cantidad de medicamentos mezclados con un alimento, para influir en sus reflejos y atención.

Por su parte, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó que “el trabajo científico técnico en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos, familiares y vecinos, entre otras técnicas investigativas, son parte de las diligencias del personal de esta unidad especializada que nos indican que la víctima padecía esquizofrenia, y agredía a su madre en reiteradas ocasiones, aunque no hay denuncias formales de violencia intrafamiliar”.

Cuestionamiento

En el turno de la defensa, el abogado de la Defensoría Pública, Gerardo Tagle, cuestionó que no hubiesen los suficientes elementos como para formalizar la investigación y apuntó a que ello, no podría tratarse de flagrancia siendo que no estaba determinada la hora precisa del fallecimiento de la víctima.

“¿Qué tenemos aquí para traer a este tribunal a una adulta mayor, sin antecedentes penales? Esto nos hace dudar de los tiempos en los que se considere flagrancia”, apuntó el defensor.

Ante ello, el fiscal apeló por el informe científico técnico, en el que se indica que la data de muerte sería de un máximo de ocho horas, por las condiciones del cuerpo.

Pese a lo anterior, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención por dos días, para poder tener todos los elementos sobre la mesa, y uno determinante, reiteró, sería el de la autopsia del Servicio Médico Legal.

Ante la solicitud, el magistrado Luis Muñoz Caamaño, decretó finalmente la ampliación de la detención, fijando una nueva audiencia para este domingo a las 11:00 horas.

Eso sí, pidieron extremar las medidas con respecto a los cuidados y protección en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle para con la adulta mayor, en el sentido de evitar que pueda atentar contra su propia vida, dado los últimos antecedentes.