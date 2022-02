Si bien el sujeto ya está individualizado y se han allanado siete casas de familiares y amigos en diversos puntos de la región de Coquimbo, no ha podido ser arrestado a más de un mes del crimen de Agustina Ceballos y su padre en Ovalle.

Jhans y Agustina Ceballos, un joven padre de 26 y su hija de seis años, fueron asesinados el pasado 23 de enero “a sangre fría” en Ovalle, región de Coquimbo. Un crimen que aún no tiene a un responsable tras las rejas y mantiene a una comunidad conmocionada y a una familia sumida en el dolor.

En tanto, el presunto doble homicida, quien ya estaría individualizado, aún no es capturado por la Policía de Investigaciones (PDI), quienes señalaron que “se sigue trabajando en las diligencias que permitan dar con el paradero y detener al presunto autor del crimen”.

Las diligencias incluirían allanamientos de al menos siete domicilios en diferentes puntos de la región de amigos y conocidos del sujeto, según información recabada por El Ovallino, pero que no han dado los resultados esperados.

“Tenemos miedo que existan otras víctimas”

Para la familia de Jhans y Agustina la justicia está actuando de manera lenta, lo que los mantiene atemorizados, no solo por su propia seguridad, sino porque el victimario podría cometer otro crimen mientras sigue libre.

“Este asesino con sus cómplices aún siguen libres, hay un video donde mi hermano nombra al asesino, ese video lo tiene la PDI y no sé en qué está la justicia que no lo toman detenido y tampoco a sus cómplices. Estamos hablando de una niña de seis años. Este asesino está en la calle y tenemos miedo de que existan otras víctimas inocentes”, indicó Tamara Ite, hermana y tía de las víctimas, quien participó en una velatón el pasado sábado en el sector Espejo de Agua de la comuna de Ovalle, en memoria de Agustina.

“Ayer (sábado) vino gente a darnos fuerza, pero nosotros necesitamos que la justicia actúe, que aún no ha hecho nada, teniendo tantas pruebas en las manos, cómo no van a hacer algo. Estamos hablando de una niña inocente, de un ser inocente. Le arrebataron la vida y mi hermano pidió por su vida y el tipo no tuvo piedad con mi sobrina, le disparó sin compasión”, lamentó Ite, agregando que sienten temor porque “este tipo estando suelto puede matar a cualquier otra persona”.

“Mi mamá llora todos los días, mi cuñada igual, a nosotros nos mataron en vida. Más encima se trata de una niña que tenía el derecho de estudiar, de crecer, (…) este tipo es una persona mala, porque mi hermano le suplicó, porque andaba con su niña. El día que lo encuentren le voy a preguntar por qué lo hizo”, sostuvo.

Asesinato de Jhans y Agustina Ceballos

El asesinato de Jhans Ceballos y su hija Agustina ocurrió el pasado 23 de enero en la calle Omar Elorza Smith, entre pasajes Mariano Avellana y Crepúsculo, a pocos metros de la plaza Los Poetas, en la población Mirador.

Según información entregada por testigos, ambas víctimas fueron perseguidas varias cuadras por un sujeto que disparaba en repetidas ocasiones, fue entonces cuando ambos (padre e hija) resultaron heridos y el victimario escapó del lugar.

A las 21.30 horas, la Central de Comunicaciones de Carabineros recibió el llamado de emergencia por parte de los vecinos del sector, quienes alertaban a las autoridades sobre las lesiones por arma de fuego que sufrieran las víctimas.

“Al llegar personal de Carabineros al lugar, se pudo constatar que las personas de 26 y 6 años estaban heridas por impactos balísticos. Fueron trasladados al Hospital de Ovalle, donde posteriormente fallecieron producto de las graves lesiones”, informó el día de los hechos a El Ovallino el prefecto de Carabineros de Limarí Choapa, coronel Luis Martínez.