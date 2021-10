En el marco del segundo aniversario del estallido social en el país, una serie de hechos de violencia se registraron en La Serena, como saqueos y la quema de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

Pasadas las 20:00 horas, un grupo de individuos saqueó las dependencias de la caja de compensación Los Héroes e incendió un automóvil en pleno centro de La Serena.

El dueño de la máquina fue entrevistado por T13, donde comentó que fue a comprar a una farmacia, y tras percatarse de que estaba cerrada, regresó a su automóvil, el cual ya había sido volcado e incendiado por encapuchados.

El hombre también comentó que trabajó por más de dos años para comprarse el automóvil, agregando que no comparte la violencia contra “los chicos”.



“No es llegar y comprarse un vehículo, uno no tiene monedas para comprarse un vehículo, y lo queman así no más, sin saber de quién cresta es”, aseveró.

“Si quieren conmemorar algo no tienen por qué hacer destrozos, hagan destrozo a los grandes, no los chicos, entre los chicos deberíamos ayudarnos (…) Fueron más de dos años y medio trabajando para poder hacer las monedas para el auto”, añadió.

🔴 Hablan dueños de auto que fue quemado en La Serena: “Si quieren conmemorar algo no tienen por qué hacer destrozos a la gente”. EN VIVO 📺 #T13Central » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/wPgzNxlMfI — T13 (@T13) October 19, 2021

Lo anterior, en el marco del segundo aniversario del estallido social en el país, reviviendo lo que fue una de las peores caras de la revuelta en Chile.

A lo anterior, se suman intentos de saqueos en el sector de Mall Plaza de La Serena, además de la quema de una serie de señaléticas tanto en La Serena como en Coquimbo.