El presidente de la República, Sebastián Piñera, le solicitó la renuncia al delegado presidencial en la región de Coquimbo, Pablo Herman, en medio de las diferencias que provocó el nombramiento de un nuevo seremi en la zona.

La información se dio a conocer mediante un escueto comunicado de prensa publicado a través de la cuenta oficial de Twitter de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo.

“Durante los próximos días se informará quien asumirá como delegado presidencial regional, mientras tanto el delegado provincial de Limaría, Iván Espinoza, lo subrogará en el cargo”, se lee en la publicación.

Informamos que se ha solicitado la renuncia del Delegado Pablo Herman. pic.twitter.com/Jc5Qd60c67 — Delegación Presidencial Regional de Coquimbo (@DPRCoquimbo) September 26, 2021

La solicitud de renuncia se conoce justo después que Herman criticara públicamente el nombramiento de Mario Aros como seremi del Medio Ambiente en Coquimbo, asegurando que su designación obedeció a una estrategia política.

“Quiero ser bien sincero, ciertamente su nombre no iba en la terna. Qué quiere decir eso, que Mario, a quien yo estimo mucho, no era el candidato para la seremía (…) no estoy de acuerdo y creo que hoy es lamentable que algunos candidatos o un parlamentario en ejercicio (Sergio Gahona), siga abusando del poder (…) Hay un candidato a senador que a veces tiene más fuerza que el propio delegado”, indicó el delegado a nuestro medio asociado Diario El Día.

Herman asumió primero como intendente de la región en octubre de 2020 y en julio de este año como delegado presidencial en la zona, debido al cambio de nombre y atribuciones que sufrió el cargo.

La designación de Aros como seremi generó un quiebre al interior del Gobierno, pues en 2017 fue denunciado por violencia intrafamiliar y además, tenía antecedentes por amenazas e infracciones a la Ley de Votaciones, consigna el matutino.