Dos docentes de la Escuela D-68 José Papic de Antofagasta, denunciaron episodios de violencia física y verbal.

Mientras, un caso corresponde a una educadora que acusó a otro funcionario del mismo establecimiento, por acoso sexual.

De acuerdo con el Diario de Antofagasta, el compañero de labores realizó una serie de insinuaciones indebidas que terminaron en tocaciones sin su consentimiento.

La docente denunció el caso ante Fiscalía y Carabineros, además de dar conocimiento a la dirección escolar y la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

Desde Fiscalía confirmaron que se encontraba una investigación en curso. No obstante, la profesora confirmó al medio que desde el establecimiento educativo: “No me protegieron, no me contuvieron. Me aislaron y me rechazaron. Me dejaron mensajes en visto y correos sin responder. Fue nefasta la actitud. Fui yo quien tuve que dirigirme a las oficinas a preguntar qué estaba pasando por mi caso”, expresó.

Otra profesora es amenazada de muerte

El caso se suma a otro episodio sufrido por la profesora, Katherine Yoma, quien fue amenazada de muerte por parte de una estudiante y su familia.

Ambas profesoras señalaron que ni la entidad reguladora, ni el colegio establecieron medidas pertinentes para su protección y amparo.

Mediante un comunicado, que está dividido en seis puntos, la CMDS manifestó que “lamentan las situaciones ajenas al quehacer educativo”, añadiendo que la exposición de antecedentes en redes sociales generan “preocupación y perjuicio en la comunidad educativa”, pues afirma que “los funcionarios de la Escuela José Papic Radnic se han visto muy afectados en su honra y su quehacer profesional”.

Además, aseguraron que “desde el primer día en que se denunciaron situaciones al interior del establecimiento, la Corporación Municipal ha tomado acciones de investigación interna con entrevistas a los afectados, como también reuniones que se han dado últimamente con los funcionarios“.

A renglón seguido, indicaron que “se van a tomar todas las medidas administrativas que correspondan para dar solución a esta grave problemática”.

La decepción de la profesora que acusó tocaciones indebidas

La educadora comunicó al medio que se vio afectada por el pronunciamiento de la CMDS, ya que no sólo afectó su honra, sino a su estado psicológico y emocional por las tocaciones indebidas que sufrió de parte de su colega, además de la “falta de investigación” de la entidad empleadora.