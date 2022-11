El periodista antofagastino Mauricio Monardes, se convirtió en el primer lugar de entre los 8 ganadores de la XIII versión del concurso de cuentos breves “Antofagasta en 100 palabras”, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio. El profesional de 38 años obtuvo como premio $2.000.000 con su cuento El cocimiento.

“Me inspiré en Antofagasta para crear mi cuento, en lo que he observado, en los amigos, en la gente presente y ausente, en las personas que conozco y las que no. Es una observación a lo lejos para ver las situaciones que ocurren en mi ciudad, que es una ciudad muy aislada, donde todo se mezcla, donde todo está en constante movimiento. Son distintas historias, pero se mantienen los mismos personajes”, comentó Monardes.

Francisco Mouat, miembro del jurado, señaló que “me gusto mucho este cuento porque habla en forma, espíritu y alma de lo que es este concurso”. La pieza fue elegida por unanimidad por el jurado integrado por los escritores Pía Barros y Francisco Mouat, y el académico de la Universidad Católica del Norte, Javier Mercado.

En esta nueva versión fueron inscritos 6.769 relatos en 100 Palabras, un 40% más que en su edición pasada. Desde 2010 “Antofagasta en 100 Palabras” ha recibido un total de 58.786 relatos.

“Antofagasta en 100 Palabras es un espacio único de participación muy valorado por los habitantes de la región y a lo largo de estos 13 años ha permitido a miles de personas conectarse con su creatividad a través de la escritura. Los relatos de los escritores y escritoras dan cuenta de los cambios de la región y sus habitantes”, señaló Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

Durante la convocatoria se realizaron 60 talleres de escritura creativa en diversos establecimientos educacionales de la región con el propósito de incentivar en los estudiantes el espíritu creativo.

Al respecto, Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, comentó que “iniciativas educativas como estas instan a niños y adultos a crear y poner en valor la identidad regional a través de la escritura”.

“Estamos sorprendidos de la alta participación que ha tenido el concurso, lo que da muestras de la motivación que existe por parte de la comunidad por describir nuestra región de las más diversas maneras. Estos relatos quedarán en la historia de la región para contarlos de generación en generación”, agregó Marshall.

Ganadores de Antofagasta en 100 palabras

Además del primer lugar logrado por Mauricio Monardes con El cocimiento, se entregó el Premio Talento Mayor que recayó en Higinio Cortés (68 años, Antofagasta) autor de Abuelo Taltal; el Premio al Talento Breve lo recibió Nelson Sarmiento (37 años, San Pedro de Atacama) por Tour astronómico y el Premio al Talento Joven fue para Bruno Baeza (18 años, Antofagasta) por ¿Habrán caminado por todo el desierto?. Cada uno de ellos recibió $250.000. Fernanda Garotti (10 años, Antofagasta) obtuvo el Premio al Talento Infantil por Medidas sanitarias, y recibió una biblioteca avaluada en $250.000.

También, se entregaron 3 Menciones Honrosas a: Diego Aguilar (34 años, Antofagasta) por “Silvio”, Cinthia Rojas (48 años, Antofagasta) por “Terremoto” y Mitzu Muñoz (26 años, Antofagasta) autora de “Lobito”. Cada uno recibió $250.000.

Finalmente, se premió al establecimiento que más cuentos envió al concurso. Este año el premio fue para el Liceo Andrés Sabella Gálvez de Antofagasta, quienes recibieron una biblioteca de literatura chilena contemporánea avaluada en $250.000 y obtuvieron un encuentro con un destacado escritor nacional.