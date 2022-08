El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se refirió al hallazgo de una presunta bomba en el exterior de su casa ocurrido hace algunos días, precisando que “estoy 100% seguro que es una amenaza”.

En conversación con el Expreso Bío Bío, Velásquez indicó que “usted ve un cartucho de dinamita afuera de su casa y uno se asusta”.

En ese sentido, el líder comunal no se detuvo allí, aseverando que “yo creo que es crimen organizado o política organizada, porque en la política también hay criminales”.

“Tengo resguardo especial, tengo resguardo de Carabineros. Tengo todo tipo de resguardos, me están capacitando con lo típico, para no ir siempre a los mismos lugares, tomar diferentes caminos, no andar solo”, explicó.

Consultado respecto si ha recibido otro tipo de amenazas, la máxima autoridad comunal sostuvo que “lo típico, por redes sociales, con Facebook y con cuentas falsas”.

Sobre el panorama de seguridad en su comuna, la autoridad señaló que “estoy viendo que la gente no puede salir, por ejemplo, al centro de la ciudad después de las siete de la tarde, porque el centro está tomado”.

“Yo todo los días hago mi trabajo, pero aquí no tengo colaboración. Tengo colaboración de Carabineros, pero son muy pocos, no hay mucho contingente”, explicó.

En esa línea, Jonathan Velásquez manifestó que “exijo que el Gobierno aumente la dotación de Carabineros y PDI en Antofagasta. Cien funcionarios mínimo, yo creo, por institución y por supuesto declarar Estado de Excepción en toda la Macrozona Norte”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: