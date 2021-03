La diputada Paulina Núñez (RN) deberá costear una multa de 74 UTM, equivalentes a casi $4 millones de pesos, por cometer infracción electoral en 2017.

Lo anterior, por repartir muñecas con su imagen en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.

Allí también instaló propaganda de su campaña en lugares que no fueron autorizados para los mismos comicios.

Según resolvió el Servicio Electoral (Servel), la parlamentaria realizó “donaciones en especies en favor de personas naturales distintas de su cónyuge o parientes mediante la entrega de muñecas, específicamente en Explanada de Estadio Regional, comuna de Antofagasta, el 1 de noviembre de 2017″.

En las cajas estaba impresa una fotografía, junto al nombre y cargo de la candidata.

A partir del informe entregado por Servel, el 2 de septiembre de 2020 se ordenó el cumplimiento de dicha sanción establecida por el proceso administrativo.

No obstante, el 17 de noviembre del mismo año Núñez presentó un “recurso extraordinario” donde aseguró que no leyó sus correos electrónicos, por lo que no se había enterado de las resoluciones por parte del organismo.