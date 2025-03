La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a los proyectos que busca impulsar desde su cartera este 2025.

En conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado dijo que “tenemos pendiente el debate de derechos sexuales y reproductivos. Ahí estamos a la espera de que la Contraloría tome razón del nuevo reglamento de las tres causales y una vez cumplida esa etapa, vamos a ingresar el proyecto que legaliza el aborto en un plazo determinado”.

Respecto a la presentación del proyecto de aborto libre, Orellana aclaró que “queremos que el tema de la legalización se debata ampliamente”.

“Nos parece que no tener vetos, para poder hablar de distintas cuestiones, es importante, en particular en un país donde no tenemos muertes por aborto clandestino en su mayoría, pero sí tenemos un mercado clandestino en donde las mujeres que tienen recursos acceden a información y salud, y las que no, compran por internet. Esa es la realidad país“, manifestó Orellana.

Apuntando a que “quienes quieren evadir el debate, teniendo legítimas posiciones, nos interesaría saber qué piensan hacer respecto a lo primero”.

Orellana también abordó la nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el tono del Gobierno estará “dedicado a poder dar cuenta de los resultados en el trabajo que hemos hecho para aumentar el acceso de mujeres en determinados servicios y fomentar la autonomía económica a través de políticas públicas”.