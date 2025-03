El diputado de la DC y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, fue consultado por el allanamiento en la casa de la presidenta de la testera, Karol Cariola (PC), por presunto tráfico de influencias, en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.

Esto, en medio de las indagatorias sobre la criticada venta de la exclínica que iba a ser comprada por el municipio de Santiago, durante la gestión de Irací Hassler (PC).

En este contexto, Aedo señaló que “nosotros hemos dicho desde el principio, desde esta mesa, y hemos sido de una sola línea: dejemos que las instituciones funcionen“.

“Aquí no hay defensa corporativa y acá la Justicia tiene que investigar aun cuando esté involucrada alguien de esta mesa, que en este caso es la presidenta de la Cámara”, recalcó Aedo.

El parlamentario dijo que van “a prestar toda la colaboración a la justicia, en la medida que nos sea requerida”.

Aedo y caso Sierra Bella

“No hemos recibido ni un requerimiento desde la Fiscalía y lo que tenemos entendido, porque nos hemos comunicado con el entorno de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola. Yo no he hablado con ella hoy, solo le escribí para felicitarla por el nacimiento de su hijo, pero no he tenido otra comunicación con ella. Pero su entorno nos ha relatado que han dado todas las facilidades y así lo reconoce la Fiscalía en su comunicado para que esta incautación, de un teléfono celular y de un notebook, se realizase sin inconvenientes”, explicó el diputado.

Respecto a cómo queda la imagen de la Cámara, Aedo dijo que “obviamente que hay una situación de costo de imagen para la Cámara de Diputados importante. O sea, creo que desconocer eso sería un error, pero estamos frente a un proceso en investigación que está en curso, con una imputación… aquí aún no hay una formalización”.

“Nuestro deber como un poder del Estado, uno de los tres poderes del Estado, es dejar que la justicia haga su tarea. Eso es lo que nos compete y en eso vamos a prestar toda la colaboración que sea necesaria”, sentenció.