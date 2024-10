En medio de la votación de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentada por el Partido Republicano por haber "fallado a Chile", el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, expresó que esta acción no contribuye a las necesidades del país y espera que sea rechazada, señalando que incluso parlamentarios de oposición reconocen su falta de sentido. El ministro destacó que, pese a la complejidad del escenario, la ministra Tohá se mantiene tranquila y enfocada en su trabajo, sin distraerse con la situación. Además, Elizalde enfatizó la importancia de utilizar este instrumento de fiscalización con responsabilidad, destacando que la votación de las acusaciones constitucionales puede entorpecer el trabajo legislativo si no se realiza de forma adecuada.

El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, se refirió este jueves a la acusación constitucional contra su par de Interior, Carolina Tohá, que se votará hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Recordemos que, argumentando que “le ha fallado a Chile”, fue el pasado 30 de septiembre que el Partido Republicano presentó la acción legislativa contra la jefa de Gabinete.

Ahora, reiterando la postura de La Moneda, el ministro Elizalde -en conversación con Radio Duna- dijo que “no contribuye a nada de lo que el país necesita, todo lo contrario”.

“Nosotros esperamos que se rechace, obviamente. De hecho, en privado, varios parlamentarios de oposición reconocen que esta acusación no tiene sentido, pero se produce un efecto bien complejo”, contó.

Agregando que “al final dicen ‘bueno, igual la tengo que votar a favor porque es mi sector el que la presentó’ y se pierde un poco la lógica de tener un instrumento de esta naturaleza, que es de fiscalización y que debe ser utilizado con responsabilidad”.

En cuanto a cómo está el ánimo de la ministra del Interior, Elizalde respondió que está tranquila y “es una persona muy trabajadora y que en general no se distrae con este tipo de cosas. Ella está enfocada”.

Finalmente, al ser consultado por si la votación de las AC entorpece -o no- el trabajo legislativo, el secretario de Estado comentó que “como en todas actividades humanas, hay gente que hace bien su trabajo, hay gente que no lo hace tan bien y hay gente que no contribuye”.