El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a la controversia generada por la formalización del alcalde Daniel Jadue, destacando que el PC no hace política de barra y defendiendo a los adherentes que manifestaron su apoyo en el Centro de Justicia. El subsecretario Manuel Monsalve criticó este apoyo, a lo que Carmona respondió que descalificar a esas personas como barristas es injusto. Carmona también aclaró que no asistió a la tercera jornada de formalización de Jadue y destacó la preocupación del partido por el tema. Por su parte, la diputada Karol Cariola enfatizó en la importancia de respetar la autonomía de los poderes del Estado en estos procedimientos judiciales.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió nuevamente a la controversia que se generó en el marco de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Recordemos que el jefe comunal llegó al Centro de Justicia acompañado de un grupo de adherentes que, con gritos y banderas del PC, manifestaron su apoyo a la autoridad comunista.

Tras lo anterior, el subsecretario Manuel Monsalve aseguró que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”. Desde la colectividad oficialista, la respuesta no tardó en llegar.

“El PC no hace política de barra (…) descalificar a esas personas que fueron de muy temprano (…) que son personas que tienen compromisos con la izquierda, de barristas, me parece que es una descalificación un poquito gratuita”, fue parte de lo que respondió Lautaro Carmona.

Carmona y formalización de Jadue (PC): “Yo no voy a seguirle el juego ni la pauta a los que quieren que yo vaya con un bombo”

Esta jornada, en conversación con Línea Uno de STGO TV, el timonel comunista dijo no irá a la tercera jornada de formalización y aclaró “tampoco estuve ayer”.

“Esto es manifestar una presencia, que es señal pública, en la decisión del Partido (Comunista) que tiene preocupación por el tema. A la dirección del partido no le da lo mismo”, dijo Carmona.

Agregando que “esto no es que le pasaron a alguien un parte porque pasó con luz roja, tenemos mucha claridad de eso, pero yo no voy a seguirle el juego ni la pauta a los que quieren que yo vaya con un bombo”.

“Por eso no me gustan algunas afirmaciones que no las considero que sean contribuyentes a, en este cuadro, orientar para que al final lo que gane sea la profundidad sobre la base de la verdad, de la transparencia”, cerró.

En tanto, la diputada y presidente la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC) comentó que “nosotros, por lo menos y así lo hemos dicho, no nos vamos a pronunciar respecto de lo que hagan otros poderes del Estado”.

“Creemos y hemos reafirmado, desde el rol que ocupamos (…) que la autonomía y los poderes del Estado es muy importante y esperamos que cualquier procedimiento judicial que se lleve a cabo, este u otro, se de la mejor manera posible”, complementó.