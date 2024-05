La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, explicó su cambio de postura sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego que el 2020 se mostrara a favor de un “perdonazo total”.

Se trata de un registro durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde fue consultada si está a favor de un perdonazo a los deudores del CAE, a lo que contestó que “Sí”.

Y ante la insistencia de la periodista Soledad Onetto, quien apuntó a un perdonazo “total y generalizado”, Matthei insistió en que “al final, sí”.

Al respecto, en entrevista con Pauta, la abanderada presidencial explicó su cambio de postura, reconociendo que sus dichos fueron una “equivocación”.

Esto último, especialmente ahora que la condonación del CAE se ha tomado la agenda ante la propuesta que presentará el Gobierno en septiembre próximo.

“Cuando ellos lo prometieron en la campaña, sabían que no lo podían cumplir. Yo no lo sabía. Yo no estaba haciendo un programa de gobierno, yo soy una alcaldesa, cuando me preguntan en un programa de televisión algo que no he estudiado, sí, me equivoqué”, admitió.

“Pero los que de verdad se equivocaron, fueron los que pusieron en un programa de gobierno, algo que sabían que no podían cumplir”, criticó Matthei.

“Fueron 11 mil millones de dólares, que no hay ahora, pero que tampoco había en la época de campaña del hoy día Presidente Boric. No lo había, nunca lo hubo. Y, por lo tanto, fue una promesa absolutamente populista, demagógica y falsa desde un principio”, fustigó.

En ese sentido, la jefa comunal advirtió que “estamos al borde del endeudamiento en Chile. No lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y la verdad es que estamos pagando más de 4 mil millones de dólares solo en intereses todos los años”.

“Eso es lo que le pasa a las familias cuando se sobre endeudan y finalmente, a lo único que se dedican es a pagar los intereses. Eso es lo que ya le está pasando a Chile”, ejemplificó.

Por último, Matthei sostuvo que la condonación del CAE es menos prioritario que otros temas, como por ejemplo la seguridad.

“Supongamos que vamos a dejar de hacer otras cosas para reforzar alguna materia, ¿de verdad el CAE es la mayor prioridad?”, señaló.

“Si tuviéramos mucho dinero me encantaría condonar esto, pero me encantaría que también nadie tuviera que esperar un año para que lo operen, nadie tuviera que esperar seis meses para ver si tiene cáncer o no, nadie tuviese que pagar 250 mil pesos por una pieza realmente inaceptable. O sea, las necesidades son múltiples”, concluyó.