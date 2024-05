El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, vivió un tenso momento con la prensa, en medio de una jornada donde se sabrá si hay un fallo condenatorio o absolutorio en su contra y también hacia su esposa, por el delito reiterado de lavado de activos.

Durante el proceso penal, tanto el exnúmero uno del Ejército como su esposa, han insistido en su inocencia de los hechos imputados por los persecutores, en los que se acusa que el matrimonio habría incurrido en un presunto desvío de dineros proveniente de gastos reservados.

Este lunes se realizará la audiencia del caso Fuente-Alba en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde se dará lectura al veredicto condenatorio.

Mientras Fuente-Alba iba caminando hacia la audiencia, la prensa quiso hacerle unas preguntas en torno al proceso.

En un principio, el excomandante en jefe del Ejército dijo que el día de hoy vino “a escuchar el veredicto que tiene el tribunal respecto al caso. Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”.

Al preguntarle cómo justifica el monto de 3 mil millones de pesos en su cuenta, del cual se ha hablado en este proceso, Fuente-Alba dijo bastante enojado que “nadie ha hablado de 3 mil millones en mi cuenta”, señalándole al periodista que hizo la pregunta que “usted dice eso, porque usted no ha concurrido a escuchar todas las sesiones… usted se queda con una versión, o sea, se queda con la versión falaz y eso es irresponsable”.

Esto provocó que el exlíder del Ejército siguiera caminando, parando para recalcarle al comunicador que “usted está prejuiciado por expresiones falaces, por acomodaciones de la verdad y eso es injusto”.

“Usted está haciendo preguntas que son basadas en hechos falsos, están fundamentados en una ficción. Yo invento algo y le cargo a usted…”, señaló Fuente-Alba, preguntándole al periodista “¿cuánto gana usted al mes? Da lo mismo… el señor fiscal me acusa de que con 155 millones de pesos, ganados como comandante en jefe, no podría tener el patrimonio que tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años. En consecuencia, si yo lo acusara a usted, ¿pero señor, cómo tiene usted esto, esto y esto? Si usted solo gana tanto mensual. Eso es una falacia… desde antes tenía patrimonio”.

“Nunca he usado un peso del Ejército… que haya entrado en mi patrimonio. Nunca”, sentenció el exmilitar en un tono tajante.