La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, confirmó las fechas en que informó al titular de la cartera, Carlos Montes, de las irregularidades que se registraban en la región de Antofagasta, poniendo en entredicho la versión oficial, junto a la del asesor Miguel Crispi.

Así quedó plasmado en la declaración oficial que la exautoridad realizó ante el Ministerio Público, a propósito del escándalo por Democracia Viva, según el documento al que accedió Radio Bío Bío.

Al respecto, Rojas señaló que efectivamente ella recibió el 2 de mayo un correo electrónico por parte de los funcionarios de La Serena en la región de Antofagasta, en que se exponían una serie de situaciones que podrían haber tenido algún tipo de irregularidad, lo cual ella pidió que de inmediato se investigara.

No obstante, asegura que el 8 de junio, muy temprano en la mañana, entregó toda la información respecto a Democracia Viva y otras fundaciones en una carpeta que se la dejó al ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Esto ocurrió, dice ella en su declaración, el mismo 8 de junio, donde adjuntó copias de las minutas entregadas al ministro Montes. Asimismo, Tatiana Rojas señala que en esa carpeta estaban todos los antecedentes para la toma de decisión.

De todas maneras, la exsubsecretaria señala que desconoce si el ministro Montes leyó o no los documentos que le entregó.

“Con toda esa información, preparé una carpeta y una minuta que entregué al Ministro Montes el mismo 8 de junio (…) que yo misma dejé sobre su escritorio, era un resumen, pero estaba toda la documentación fundante. Luego, el Ministro nada me preguntó sobre el tema, pero desconozco la razón, no puedo afirmar si lo leyó o no”, apunta Rojas.

“A lo consultado, además quiero agregar que antes del 2 de mayo de 2023 en una reunión presencial con otras jefaturas, en el Gabinete del Ministro Montes, que se realizaba de forma semanal, para ver varios temas, el mismo Ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta, esto alguna persona se lo habría dicho que no fui yo”, detalla la exautoridad del Minvu.

“Con esta petición consulté con el Seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas, pero que ya en ese minuto quedaban solo tres en la Seremia trabajando. Yo en ese momento entendí que se refería a personas de Revolución Democrática, no le pedí nombres”, agrega.

“No me agregó bajo que item o de qué forma tenía contratada a esas personas, pero sí me reconoció que era efectivo. Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al Ministro, indicándole lo que antes señalé, no dándome ninguna instrucción”, revela.

Recordemos que Montes ha asegurado públicamente y en las comisiones del Congreso, que él se enteró del escándalo el 16 de junio.

Asimismo, la exsubsecretaria Rojas reconoció que conversó telefónicamente con Miguel Crispi el 7 de junio, echando por tierra lo que señaló el asesor del Segundo Piso de La Moneda, quien aseveró que se enteró por “rumores”.

“Además, quiero agregar que el día 7 de junio de 2023 conversé por teléfono, por iniciativa propia, con Miguel Crispi, en su calidad de Jefe de Asesores, exponiéndole los antecedentes con los que contaba”, declara.

“Le señalé las gestiones que se estaban efectuando a nivel ministerial y le informo que mi superior, es decir, el Ministro Montes, estaba al tanto, con la idea de darle tranquilidad que el tema se estaba interviniendo”, añade.

“Sobre lo que le dije, lo puse en alerta de los convenios, que estaba involucrada Democracia Viva, quedando tranquilo porque se estaba abordando sectorialmente”, concluye.

“Lo que quiero dejar claro es que yo comuniqué todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía, a mi superior jerárquico, o sea, al Ministro Montes”, cierra Tatiana Rojas.