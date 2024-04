El Gobierno, a través de la vocera Camila Vallejo, se desligó de cualquier responsabilidad que le atribuyan por la posible y eventual derrota en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a emplazamientos desde oposición y oficialismo.

Y es que, pese a que existe un acuerdo firmado en el Congreso, parlamentarios de diferentes bancadas, como del Partido Demócratas, aseguraron que no lo reconocerán. Por el contrario, anunciaron que buscarán otros pactos, dejando al Partido Comunista sin la posibilidad de asumir el periodo que le correspondía.

Frente a esto, algunos parlamentarios, como el diputado del Partido Por la Democracia Raúl Soto, han adelantado que la inminente derrota recaería en el Ejecutivo, pidiendo incluso cambios en el gabinete. Apuntan particularmente el Álvaro Elizalde, ministro Secretario General de la Presidencia, y quien es el encargado de “negociar” entre el Administrativo y el Congreso.

Al respecto, la ministra Camila Vallejo se preguntó “¿Por qué el Ejecutivo, que no ha faltado su palabra, que ha cumplido cada uno de los acuerdos que ha suscrito, tanto con el oficialismo como en la oposición, va a ser responsable del incumplimiento de la palabra de quien incluso firmaron un acuerdo?”

“¿Por qué insistir en trasladar costos o responsabilidades a aquellos que no tienen la responsabilidad y diluir los costos o responsabilidades de quienes incumplen realmente los acuerdos?”, enfatizó la portavoz de Gobierno.

De igual manera, comentó que “hay muchos que han siempre reivindicado la política de los acuerdos, pero al momento de probar la capacidad de cumplir con los acuerdos y reivindicar en los hechos, no en el discurso, no lo hacen” .

Luego de las palabras de la ministra Camila Vallejo, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo comentó que su partido sigue en conversaciones !con todos los sectores” y en especial con el Partido de la Gente previo a la votación de la mesa de la Cámara.

La idea es “lograr un buen resultado luego que Demócratas, al igual que en el Senado, se hayan convertido en un partido pirata que no cumple sus compromisos”.

“Relacionar el resultado de la presidencia de la Cámara de Diputados con los cambios en el comité político me parece que mezclar peras con manzanas. No compartimos esa tesis política que no aporta la unidad y sólo expresa una visión estrecha. Me gustaría ver al diputado Raúl Soto más preocupado de ganar que de hacer zancadillas”, aseguró Daniel Melo.