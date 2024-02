"Desde la política, al menos desde este Gobierno, no van a ver ninguna conjetura", señaló la ministra Carolina Tohá respecto al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, en Chile. Eso sí, la titular de Interior aseguró que no son dos ni tres las hipótesis que maneja la Fiscalía, sino que "varias más".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, en la región Metropolitana.

“Quienes están encargados de decir qué arista se acerca a la verdad no es la autoridad política, sino la investigación penal que lleva la Fiscalía”, señaló la secretaria de Estado.

En ese sentido, indicó que “desde la política, al menos desde este Gobierno, no van a ver ninguna conjetura. No vamos a avalar una ni descartar otra hasta que la investigación no confirme que la dirección válida es una respecto de la otra”.

Cabe recordar que hasta el momento se barajan distintas hipótesis. Entre ellas, una operación de agentes de inteligencia de Venezuela, la participación de bandas de crimen organizado e, incluso, un autosecuestro.

Sin embargo, Tohá aseguró que “no son dos ni tres, son varias más. En todas ellas se están haciendo diligencias y esperamos que de ese esfuerzo tan amplio, desplegando recursos en todas las posibles líneas investigativas, vayamos teniendo resultados”.

“El Gobierno apoya a la Fiscalía y tenemos la obligación de ver todas las posibles hipótesis de este caso. Sería muy poco serio descartar de antemano alguna, pero tampoco tenemos algún juicio armado de que una es verdadera y otra no”, agregó.

Por otra parte, la ministra confirmó que “una segunda persona” pidió protección policial tras el secuestro de Ojeda. De acuerdo a La Tercera, se trataría de un militar desertor que reside en Chile.

“Se sentía insegura, pero no es que haya tenido un incidente concreto. Son cosas que el Gobierno comprende y todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación van a recibir apoyo”, dijo la jefa del gabinete.