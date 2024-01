"La oposición, en mi opinión, tiene que dejar de lado este discurso de que el Gobierno no ha hecho nada, que está todo malo, porque eso no es verdad", fustigó Desbordes.

El exministro y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo una férrea defensa del Gobierno ante la crisis de seguridad que vive nuestro país, destacando además la labor que ha realizado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“La oposición, en mi opinión, tiene que dejar de lado este discurso de que el Gobierno no ha hecho nada, que está todo malo, porque eso no es verdad. El Gobierno ha tomado medidas correctas y no tiene que partir de esa base”, aseguró Desbordes.

“¿Son suficientes? No, y como oposición le podemos pedir o incluso exigir que se adopten varias otras medidas más que complementen lo que ha hecho el Gobierno”, agregó en entrevista con Infinita.

En ese sentido, el extimonel de RN sostuvo que “no me cabe duda que Carolina Tohá, que (Eduardo) Vergara y (Manuel) Monsalve han hecho el esfuerzo y eso está a la vista”.

Respecto a la polémica por las pensiones de gracia entregadas a personas con antecedentes penales, Desbordes insistió en su respaldo al subsecretario Monsalve, apuntando mas bien al Frente Amplio y el Partido Comunista.

“¿Tiene que ver el subsecretario Monsalve en esto? Si el subsecretario Monsalve está de cabeza en otras cosas, yo no enredaría a autoridades que los necesitamos en el rol, que además, creo que Monsalve está haciendo una buena pega”, sentenció.

“Por lo tanto, yo intentaría despejar esto, ver quiénes son los responsables, revocar aquellas que están mal otorgadas o donde hay cuestionamiento, mejorar la normativa, y apuntar a quien no cumplió bien con ese trabajo”, aseguró Desbordes.

“Y si hubiera algún criterio cien por ciento político, se tiene que también estudiarse, analizarse y ver quién está detrás, pero siendo incluso más concreto, yo no seguiría intentando sacar al pizarrón un subsecretario que tiene mil quinientas cuestiones que atender, que está intentando enfrentar la crisis de seguridad al mismo tiempo de pretender que fuera el responsable todo esto, yo creo que no corresponde”, concluyó.

Por último, en relación con la negativa del expresidente Sebastián Piñera a ser nuevamente candidato presidencial, Mario Desbordes le quitó piso al exmandatario.

“No le creo nada porque estoy cien por ciento convencido que quiere”, estimó.

“Yo espero que no lo haga y que colabore con la coalición cuando pueda, porque, por supuesto, puede colaborar. Es una voz que hay que escuchar, no tengo duda de eso”, sentenció.

“Es un liderazgo, quizás uno de los más importantes de Chile. Vamos, sin duda”, matizó.

“Yo no soy cercano a él y al revés soy bien lejano de él”, añadió, insistiendo en que “no le creo para nada que no quiera y espero que no persevere en lo que él quiere”.