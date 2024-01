Junto con asegurar que por razones políticas no está disponible para “el show mediático” impulsado -a su juicio- por sus pares, la diputada Emilia Schneider (CS) confirmó que no se hizo un segundo test de drogas en la Cámara de Diputadas y Diputados. A la vez, aseguró que se deben abrir las cuentas bancarias y "perseguir el dinero con inteligencia".

Este lunes, la diputada Emilia Schneider (CS) confirmó que no se sometió al test de drogas que se realizó a distintos parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Lo anterior responde al reglamento que regula la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. Dicha norma establece la realización periódica de controles a las diputadas y diputados en ejercicio, por sorteo.

Recordemos que durante esta jornada, al tener un resultado positivo, el parlamentario socialista Nelson Venegas renunció a la presidencia en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Diputadas Schneider (CS) confirma que no se realizó test de drogas

Desde el oficialismo, la parlamentaria confirmó que no se realizó la prueba y argumentó que la vez anterior el resultado fue negativo. Además, dijo que por “razones políticas” no está disponible para “el show mediático”.

“El año pasado yo me realicé el test de drogas que se aprobó en esta Cámara de Diputados, y se mostró que yo no infringía de ninguna forma el reglamento de esta corporación en esas materias”, comenzó diciendo Schneider.

Agregando “si me lo hubiera realizado nuevamente el resultado hubiera sido el mismo, pero yo decidí no realizarlo porque no me voy a prestar para este show que han armado los diputados”.

A su juicio, el test “no tiene nada que ver ni con combatir el narcotráfico, ni tampoco con entender el problema de las adicciones que significa para la sociedad en materia de salud pública”.

“Yo no tengo nada que ocultar, yo ya me realicé este test, pero por una posición política a me parece que esto no es lo que tenemos que hacer”, complementó la diputada de Convergencia Social.

En su opinión, “creo que lo que deberíamos hacer es abrir las cuentas bancarias, perseguir el dinero con inteligencia porque ahí es donde vamos a encontrar los vínculos del narcotráfico con la política y el crimen organizado”.

Finalmente, dijo Schneider, el combate contra el narcotráfico en los barrios “se combate con educación, con oportunidades para la juventud”.

“No estoy disponible a este show que se armado con el tema de los test de drogas, que no sirve para nada más que para darle pantalla a los diputados que lo impulsan”, concluyó la parlamentaria.

