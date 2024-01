El senador de Demócratas, Matías Walker, acusó de "soberbio" al diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, por no disculparse luego que este acusara a la senadora Ximena Rincón de manipular a los diputados de su partido y recordar que estuvo en la directiva de una AFP.

Ya despachada la reforma de pensiones al Senado, Demócratas mantiene viva la controversia con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, exigiendo que se disculpe por sus cuestionamientos en Sala, a la presidenta del partido y vota clave para la reforma, la senadora Ximena Rincón.

El senador de Demócratas, Matías Walker, criticó a Ibáñez señalando que su ‘soberbia’ no le permitió pedir disculpas a la senadora y aseguró que su idea de una buena reforma, es muy distinta a la del gobierno.

“La soberbia del diputado Ibáñez le ha impedido pedir disculpas a la presidenta del partido, que permitió la aprobación de la idea de legislar de la reforma previsional, que es la senadora Ximena Rincón”, declaró Walker.

Ibáñez se refirió por primera vez al tema, pero no se disculpó directamente.

“Pese a todas las diferencias legítimas que tengamos con el partido Demócratas, no debemos desviarnos de lo central, que es poner a las familias en el centro del debate (…) No me cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo por sobre cualquier otra discusión”, aseguró Ibáñez.

“Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP ProVida. Ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de ‘3 y 3’ completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”, fueron las palabras de Ibáñez que molestaron a Demócratas.

Ahora, el Ejecutivo trabajará una propuesta para el recálculo de las tablas de mortalidad y seguro de longevidad para entregarla el 30 de marzo, mientras ya se esté tramitando la reforma en la Cámara Alta.