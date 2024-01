Respecto a los lugares no habilitados, Monsalve dijo que han puesto puntos "de observación fronteriza, hemos desplegado las Fuerzas Armadas y hemos desplegado Carabineros de Chile (...)".

Durante la jornada de este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado sobre si tenía la misma información que el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien señaló que después de cierta hora, a eso de las 18:00 horas, ya la frontera estaba desprotegida.

En este sentido, el exdiputado dijo que no ha hablado con el persecutor, pero que “el día viernes voy a estar en la región de Tarapacá y espero tener la posibilidad de reunirme con el fiscal. De hecho, voy a tener una actividad en la Fiscalía de Alto Hospicio, así que espero que el fiscal regional pueda estar”.

“El gobierno siempre acoge todas las opiniones y todas las inquietudes”, manifestó Monsalve, aclarando que “por los pasos fronterizos pasan las personas que quieren entrar de manera regular al país. Las personas que quieren ingresar de manera irregular no van al paso fronterizo, entran por lugares no habilitados”.

“Para el control del ingreso irregular por pasos no habilitados, el Gobierno ha desplegado a Carabineros de Chile en las regiones del norte y haciendo uso de una facultad que permitió la modificación a la Constitución, ha desplegado las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas”, manifestó el subsecretario.

En este sentido, hizo una distinción porque “si la preocupación del fiscal regional, el fiscal Arancibia, es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales. Esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane. Es bueno que el fiscal, que yo supongo lo tiene claro; esas personas no entran por ese paso fronterizo, entran por lugares no habilitados”.

Puestos de observación fronteriza

Respecto a los lugares no habilitados, Monsalve dijo que han colocado “puestos de observación fronteriza, hemos desplegado las Fuerzas Armadas y hemos desplegado Carabineros de Chile. La información que entrega las Fuerzas Armadas desplegadas en el norte, en Colchane en particular, respecto a la detención de personas que ingresan por lugares no habilitados, es que el año 2022 se detuvo a 27.000 personas y que el año 2023 se detuvo a 17.000 personas, lo que permite inferir que ha disminuido el flujo irregular por la región de Tarapacá (…)”.

“(…) Hemos sido más eficaces en la tarea de reconducir a los países desde donde ingresan. El resto es puesto a disposición de la Policía de Investigaciones para iniciar sus procesos de expulsión”, sentenció el subsecretario del Interior.

Recordemos que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, dijo que el fiscal de Tarapacá “debe tener algún fundamento”, pero que le sorprende que “manifieste una debilidad en nuestra frontera públicamente”.