La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la notable caída que experimentó la aprobación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, según la encuesta Cadem.

Este descenso la sitúa como la peor evaluada dentro del gabinete por primera vez.

Vallejo fue consultada sobre si cree que la ministra Tohá está asumiendo los costos políticos, luego de la negativa evaluación que se hizo sobre la gestión que está haciendo el Gobierno en materia de seguridad.

“(…) La ministra del Interior, desde que llegó a esa cartera, ha hecho todo para poder hacer que la agenda de seguridad alcance estándares nunca antes conocidos”, manifestó la ministra vocera.

Añadiendo que “la agenda legislativa en seguridad es una agenda histórica que ha venido a actualizar nuestra normativa, nuestra legislación y nuestras instituciones para el combate al crimen organizado”.

“Tuvimos por primera vez y se ha estado desplegando una política nacional contra el crimen organizado, el reforzamiento de la frontera que ha permitido que disminuya el ingreso irregular en las fronteras de nuestro país”, argumentó Vallejo.

“Cada vez que conocemos un homicidio vamos a pensar que es insuficiente y con justa razón, porque no queremos más homicidios. Pero eso no quiere decir que haya un trabajo que no ha estado 100% desplegado para enfrentar esta realidad con decisión, con coraje y además, con todo el conocimiento y las capacidades que tiene nuestro Ministerio, particularmente nuestra ministra del Interior”, señaló la secretaria de Estado.

A juicio de la ministra, “más allá de las percepciones ciudadanas que son legítimas y que se expresan de distinta forma semana a semana, lo que nosotros podemos decir y asegurar es que tenemos una ministra del Interior que con su equipo ha hecho un trabajo muy intenso día a día para enfrentar este flagelo que se está viviendo en nuestros barrios, nuestras poblaciones, que es el crimen organizado y los delitos violentos”.

“Costos políticos”

En esta línea, Vallejo dijo que “nadie está en este Gobierno, ni el Presidente, ni ningún Ministro, para desconocer los costos políticos que tiene alta responsabilidad de Gobierno”.

“Es parte de nuestro trabajo y todos asumen esa tarea, independientemente de las dificultades, que es trabajar día a día por mejorar la situación del país. Si no pregúntele al propio Presidente de la República”, sentenció.