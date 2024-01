La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, desmintió de forma categórica que haya informado de manera previa y pedido la autorización del Presidente Gabriel Boric respecto de su visita y reunión en casa del lobbista y militante UDI, Pablo Zalaquett.

Recordemos que Jara es una de las ministras que participó en los encuentros, que no se registraron bajo la Ley de Lobby. Además de la titular de Trabajo, dijeron presente en la casa del exalcalde gremialista en diferentes ocasiones el canciller Alberto Van Klavere, y los ministros de Interior, Carolina Tohá, de Agricultura, Esteban Valenzuela, de Economía, Nicolás Grau, y Medio Ambiente, Maisa Rojas.

De acuerdo a lo revelado por Ciper, entre los empresarios que se reunieron con Jeannette Jara se cuentan Ricardo Mewes, presidente de la CPC; Óscar Hasbún, vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del Grupo Luksic; Andrés Trivelli y Andrés Bulnes, de Larraín Vial; Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital; y Andrés Merino, de AFP Provida.

Y durante esta jornada, se informó que la secretaria de Estado habría informado y solicitado la autorización del Mandatario para poder asistir a dicho encuentro, lo que ella procedió a descartar antes de las 12.00 horas.

“La verdad es que yo le informé al Presidente con posterioridad, cuando esto ya estaba, cierto, la polémica, y no lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo y no, no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no”, aseguró de manera contundente la ministra Jeannette Jara.

Según El Mostrador, tres dirigentes del Partido Comunista, tienda política en la que milita la ministra aludida, aseguraron que Jara “había informado al Presidente Boric del encuentro y este lo autorizó”.

Consultada respecto de la supuesta filtración realizada por compañeros de partido, comentó que al no develarse la identidad de los mismos, “no sabría referirme a aquello”. Agregó que “ni siquiera he ido a la comisión política (del PC) a hablar de este tema”.

“Lo que me preocupa hoy día es que la próxima semana podamos votarlo (el proyecto de reforma previsional) en la sala (Cámara de Diputadas y Diputados) y que la idea de legislar se apruebe”, dijo Jeannette Jara.

En tanto que el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó la versión de Jeannette Jara, y aseguró que “todos los ministros dialogan con distintos actores para poder destrabar iniciativas, las reuniones no son informadas en detalle al Presidente de la República”.

Elizalde Agregó que el Presidente se informó por la prensa.