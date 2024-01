El Presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, señaló en Radio Pauta que "a mi no se me ocurriría ir a una reunión a un departamento o a una casa privada, sin saber primero quiénes son los que están”.

El actual presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, se refirió a las polémicas reuniones entre ministros y miembros del empresariado en la casa del lobbista, Pablo Zalaquett, en una entrevista con Radio Pauta. Allí el exministro recalcó la tardía reacción del Gobierno en el asunto y señaló que “los ministros se equivocaron”.

En el encuentro se trataron diferentes polémicas, como la presentación del cantante mexicano Peso Pluma, en el Festival de Viña del Mar, las reuniones en la casa de Zalaquett y la situación actual de la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergientili.

Sobre estos encuentro entre ministros y empresariados, se le preguntó al exministro sobre la posibilidad de haber evitado este problema al haber declarado estas reuniones, a lo que el histórico militante del PPD señalo que “obvio, por eso yo lo he dicho en todas partes, en mi opinión los ministros se equivocaron”.

“A mi no se me ocurriría ir a una reunión sin saber quiénes son los están”

Tras su respuesta se le preguntó si los ministros se habían equivocado en ir o en no declararlo, a lo que Vidal respondió que “en las dos cosas”. “Yo fui ministro antes de la ley de lobby, pero a mi no me ocurriría ir a una reunión a un departamento o a una casa privada, sin saber primero quiénes son los que están”, agregó.

Al mismo tiempo, añadió que “no se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby”. A su vez, enfatizó el mal manejo del Gobierno de la situación: “El gobierno se demoró en reaccionar, creo que esta oscilación de 8, 9 o 19 días, no es correcta. Creo que hubiera sido mucho más sencillo en 48 hrs y punto”.

Por último, señaló que en su opinión “cuando las cosas no se hacen de forma rápida, eficientes y aclaradora, mira en el tipo de líos que estamos”.

“Quiero escuchar los descargos de Natalia”

El presidente del directorio de TVN también fue consultado al respecto de la particular situación que está viviendo la actual vicepresidenta del PPD, Natalia Pergientili, quien ha sido fuertemente criticada por las reuniones en la casa de Zalaquett, más ahora luego de reconocer haber prestado asesorías a un líder gremial.

“Yo no puedo opinar con respecto a algo que aún no he escuchado. Por definición quiero escuchar los descargos de Natalia, más allá de lo que ha reconocido ella a través de un comunicado”, refiriéndose al tema.

Recordemos que este lunes se realizará la sesión de la comisión política del Partido por la Democracia, espacio en el que se espera que la vicepresidenta del partido explique los hechos con claridad.

En cuanto a la polémica con la presentación del cantante mexicano, Peso Pluma, en el Festival de Viña del Mar, Vidal evitó dar declaraciones al respecto, sin embargo señaló que “el directorio de TVN le traspasó la responsabilidad a la comisión, la que decidió no alterar el programa”.