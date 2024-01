Duras críticas recibió el vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, luego de una descriteriada pregunta a la militante de Revolución Democrática (RD), Valeria Cárcamo, durante el programa Sin Filtro.

Se trató de un cruce durante la transmisión realizada la noche del jueves, donde el dirigente intentó emplazar a Cárcamo por unas declaraciones realizadas hace algunos años en contra de Carabineros.

“Tú dijiste en una ocasión en Valparaíso: ‘Somos violadas por Carabineros’. O sea, lo dijiste en primera persona plural, esto te involucra a ti. Quiero preguntarte si tú fuiste víctima de violaciones a los derechos humanos, en específico en el delito de violación, que me parece muy grave”, aseguró Alemparte.

En ese sentido, insistió en si había realizado la denuncia correspondiente, “porque aquí, como se han dicho muchas cosas al boleo respecto al actuar de Carabineros, y con respecto de particularmente del hecho que se calificaron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, me parece un poco grave que no se haya hecho la denuncia”.

“A lo mejor tú nos podrías decir si eso es efectivo o no”, cerró el dirigente del partido Demócratas.

Tras su intervención, otro de los panelistas, el militante de la DC, Nicolás Preuss, salió al paso de la cuestionada consulta.

“A mí me parece Gabriel, que estás cometiendo un error. A una mujer no se le pregunta, y menos en un programa de televisión, si ella ha recibido un ataque sexual, sea de quien sea, sea institucional, sea Carabineros, es una pregunta que no se hace a una mujer y menos en un canal de televisión. Hay que tener un poco de gusto”, le enrostró.

"Hay un video de Valeria donde dice que las mujeres son violadas por Carabineros en plural ¿Valeria tú fuiste víctima de violación? ¿Hiciste la denuncia?"

A través de un mensaje en redes sociales, Cárcamo se refirió a lo sucedido, agradeciendo la invertención de Preuss.

“Hoy, en el programa Sin Filtros, el vicepresidente de demócratas, Gabriel Alamparte me preguntó si fui violada, y si denuncié. Entre eso dijo “va a llorar” y “se hace la victima”. Ninguna mujer, sea yo u otra, debe vivir ese nivel de exposición en espacios públicos como TV abierta. Quiero agradecer a @preuss_cl que me acompañó en ese momento”, posteó.

Pero lejos de retractarse, Alemparte insistió en su emplazamiento, colgando el video con las declaraciones de Valeria Cárcamo.

“Disparas contra “Carabineros de Chile” en un acto público y notorio, hablas en primera persona plural y cuando te preguntan si denunciaste lo que dijiste públicamente te ofendes y eres víctima. Este es el video por el que pregunté ¿Le pedirán perdón a Carabineros?”, escribió.

¿Le pedirán perdón a Carabineros?

Tras lo sucedido, distintos parlamentarios repudiaron lo sucedido, emplazando incluso a la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

“Senadora @ximerincon, ni Ud. ni su partido pueden tomar palco por las acciones de su vicepresidente, Gabriel Alemparte, quien preguntó en vivo a Valeria Cárcamo si fue violada. Es una posible re-victimización televisada. No todo es válido en política. Deben disculparse”, escribió el diputado Andrés Giordano.

Senadora @ximerincon, ni Ud. ni su partido pueden tomar palco por las acciones de su vicepresidente, Gabriel Alemparte, quien preguntó en vivo a Valeria Cárcamo si fue violada. Es una posible re-victimización televisada. No todo es válido en política. Deben disculparse.

En esa línea, su par del Partido Socialista, Daniella Cicardini, repudió la descriteriada pregunta de Alemparte.

“Enfermo! No hay otra palabra. Emplazar a una mujer por la televisión para que diga si fue violada o no, es intolerable. En Chile miles de mujeres son violadas, no es un juego. Toda nuestra solidaridad con Valeria Cárcamo, y nuestro repudio a este acto de violencia de Gabriel Alemparte”, señaló la parlamentaria.

Enfermo! No hay otra palabra.

Emplazar a una mujer por la televisión para que diga si fue violada o no, es intolerable. En Chile miles de mujeres son violadas, no es un juego. Toda nuestra solidaridad con Valeria Cárcamo, y nuestro repudio a este acto de violencia de Gabriel…

Incluso, el urbanista y eventual panelista del programa, Iván Poduje, arremetió en contra de Alemparte, calificándolo como “burdo, bruto y cobarde”.