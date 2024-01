La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, vinculó las medidas de seguridad al pacto fiscal y aseguró que no basta con pedir el 2% constitucional sino se garantizan recursos permanentes para el combate contra la delincuencia.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entregó sus apreciaciones respecto del 2% Constitucional del Presupuesto y la solicitud de autoridades comunales para que sea usado en el enfrentamiento de la crisis de seguridad.

“Lo que pasa es que en seguridad, ustedes saben que nosotros aprobamos en el Congreso un aumento de 5,7% de los recursos en seguridad. Eso ya lo aprobó el Congreso y la ciudadanía lo sabe. Y los parlamentarios que están solicitando el 2% también lo saben. No se alcanzó ni siquiera a ejecutar esos recursos y se están pidiendo recursos adicionales”, aclaró la secretaria de Estado.

En esta línea, Vallejo dijo que “los recursos que hemos ido aprobando son recursos que tienden a ser permanentes, a menos que algún Gobierno decida disminuirlos. Pero los recursos que se necesitan para, por ejemplo, tener más policías en las calles, no son excepcionales. Van a tener que necesitar un financiamiento permanente y por eso hemos sido majaderos en hablar del Pacto Fiscal”.

“Pero si queremos financiar más policías aún, necesitamos proyectar ese aumento de gasto hacia el futuro y eso va a requerir un ingreso permanente, y por eso el Pacto Fiscal no basta (…)”, sostuvo la vocera de Gobierno.

Es por esto que mencionó que “hay un proyecto que busca obviamente sacar de funciones administrativas a las policías para tenerlos en las calles. Pero además recuerden que aprobamos un proyecto de llamado a servicio, que permite que alrededor de mil funcionarios policiales se reincorporen a la institución para trabajar en las calles”.

“Yo sé que todos queremos más policías, pero esto no se da por decreto. Se dio con un proyecto de ley que lo aprobamos. Eso está en proceso de implementación. Con la eliminación de requisitos, por ejemplo, para el ingreso a la escuela de nuevos policías, que no le exijan, por ejemplo, no tener tatuajes o lo del pie plano”, ejemplificó la secretaria de Estado.

Finalmente, Vallejo recalcó que “hemos estado trabajando, pero no se sacan debajo del sombrero de la nada. Son personas que tienen que prepararse, que tienen que tener un financiamiento, un sueldo y un espacio en la institución, y por eso no se da de la noche a la mañana. Aquí nadie está dejando guardado a los carabineros”.