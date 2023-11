"Si esas leyes hubieran estado hace seis años atrás, probablemente no habría avanzado tanto el crimen organizado", dijo la alcaldesa Evelyn Matthei. En la misma línea, el jefe comunal de la Florida, Rodolfo Carter, exigió al Gobierno a poner suma urgencia a proyectos de seguridad.

El mea culpa del presidente Gabriel Boric, sobre el rol en materia de seguridad previo a ser Gobierno, sigue dando de qué hablar en el mundo político.

Esta vez fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien valoró “cuando uno reconoce errores, porque así se puede avanzar” y envió un mensaje directo a La Moneda.

Recordemos que, durante la jornada de ayer, el jefe de Estado dijo que existe un aprendizaje en la lógica gobierno-oposición porque “al final los que pierden en esas peleas son los chilenos y chilenas”.

Matthei a Presidente Boric: “Que alinee a sus diputados y sus senadores”

Consultada al respecto, la alcaldesa Matthei comentó que “si esas leyes hubieran estado hace seis años atrás, probablemente no habría avanzado tanto el crimen organizado”.

“La cantidad de inmigrantes ilegales que han entrado, en que algunos de ellos vienen solamente aquí a delinquir, los podríamos haber quizás sacado antes de Chile, a los que vienen a delinquir”, agregó.

Por lo que, a su juicio, “hay un daño que ya está hecho y todo el mundo lo sabe. El tema es que no hay tiempo que perder y ahora necesitamos esas leyes, necesitamos realmente ponernos de acuerdo”.

Según dijo la jefa comunal, “en general son las figuras de extrema izquierda las que votan en contra todo y, por lo tanto, le pediría al Presidente que alinee a sus diputados y sus senadores”.

Lo anterior, “para que Chile finalmente pueda tener las herramientas que necesitamos con urgencia, porque la delincuencia está alcanzando ribetes que ya los chilenos sencillamente no estamos dispuestos a soportar”.

“Una cosa es señalar los errores del pasado, otra es decir que el daño ya está hecho, pero lo más importante a esta altura es que no perdamos ni un minuto más. El tema es de verdad urgente”, cerró.

Carter emplaza al Gobierno a poner suma urgencia a proyecto de seguridad

En la misma línea, siendo más duro, el alcalde Rodolfo Carter calificó el mea culpa como “un poco frívolo” y “un poco caro el aprendizaje del Presidente (…) el aprendizaje de su curso no lo pagó él, lo pagaron todos los chilenos”.

A la vez, la autoridad de La Florida emplazó al mandatario a poner suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe los narco funerales, enviado hace dos meses al Congreso.

“El Presidente tiene un par de herramientas fundamentales a la mano (…) mandó un proyecto de ley el 28 de septiembre, y yo mismo le dije en La Moneda es fundamental que le ponga urgencia para que en el próximo funeral narco no ocurriera lo mismo”, dijo.

Agregando que “no le pusieron urgencia. El proyecto duerme en el gobierno. Esto no es responsabilidad de los parlamentarios. Este es un presidente con letra chica que manda proyectos de seguridad que al final no se votan nunca porque no le pone urgencia”.

Finalmente, otro punto urgente para atacar, dijo Carter, es el reglamento de la Ley de Control de Armas, promulgada al final del gobierno pasado y cuyo reglamento aún no es presentado.

“Es fácil venir a un edificio a 300 metros de altura, al monumento al capitalismo que el Presiente Boric quiere destruir y desde acá decir que vamos a hacer un esfuerzo de unidad”, concluyó.