Hoy se presentaron los resultados 2022 de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), la cual da cuenta del nivel de victimización de personas y hogares, la percepción de inseguridad y la reacción frente al delito.

Según explicaron desde el Gobierno, “además del rol que regularmente cumple INE, la versión ENUSC 2022 contó con apoyo técnico Microdatos de la Universidad de Chile, de manera de darle continuidad histórica al reporte de la serie de la victimización”.

Además de la presentación de datos del 2022, se dieron a conocer los cambios que tendrá la aplicación de la Encuesta de cara a la versión del año 2023. Esta medirá la realidad de 136 comunas, cubriendo el 85% de la población urbana a nivel nacional.

“Este ciclo se cierra para ya iniciar una nueva etapa de la Enusc, con una mejor Enusc. Con una Enusc que sigue siendo y será comparable con los años anteriores, ya con la encuesta 2023, que las daremos a conocer el segundo semestre del próximo año”, explicó el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara.

Durante la presentación del informe, Vergara aseguró que “el proceso de la Encuesta que les vamos a dar a conocer ahora fue respaldada por el informe de calidad Enusc 2022 hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas”.

Según este último, “no existe evidencia de que los ajustes metodológicos hayan afectado la comparabilidad de la encuesta ENUSC 2022”.

“Una mala política pública”

El pasado miércoles 22 de noviembre, el exsubsecretario del interior, Felipe Harboe, hizo noticia luego de denunciar que la fecha de toma de muestras de la Enusc 2022 había sido modificada.

En entrevista con Radio Pauta la mañana de este viernes, el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, cuestionó nuevamente los cambios en la metodología y aseguró que fue “una mala política pública”.

“Muchos de los expertos que nos dedicamos al seguimiento estadístico de las cifras de delincuencia (…) planteamos en su oportunidad que lo que se había hecho el año pasado era una mala política pública, que era cambiar el período de trabajo de campo de la encuesta de victimización”, explicó.

Para explicar la gravedad de haber realizado este cambio de fechas, el exparlamentario hizo la comparativa con las cifras de desempleo en el país. “Si uno va a tomar el desempleo el trimestre de junio-julio-agosto, el resultado va a ser muy distinto que si usted lo toma en enero-febrero-marzo”, aseguró.

“El comportamientos de desempleo en los trimestres son distinos. Bueno, en delincuencia pasa lo mismo. Si usted toma las muestras en el trimestre octubre-noviembre-diciembre el resultado va a ser probablemente muy distinto si lo toma en enero-febrero-marzo. Porque hay comportamientos ciudadanos distintos”, enfatizó.

“No es comparable”

El exsubsecretario explicó que, para evitar que se afecte esa comparabilidad, “y podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas” históricamente se ha mantenido el momento del trabajo de campo para el último trimestre del año.

“Hay elementos importantes, tales como la Navidad, aglomeraciones de comercio. Entonces se genera probablemente un mayor ritmo delictual”, sostuvo.

Sobre si decidir actualizar la encuesta era problemático, Harboe hizo énfasis en que “es correcto actualizarla, eso está bien” pero que “no toma los resguardos necesarios para mantener la temporalidad del trabajo de campo”.

“Se podría haber hecho perfectamente un cambio transicional de la Encuesta, pero haber tomado la Encuesta 2022 durante octubre y diciembre, y eso no lo hicieron”, puntualizó.

El exsubsecretario del interior hizo alusión además a que el problema no fue solo el cambio en la toma de fechas, sino que “por primera vez, la encuesta no la hizo el INE. El trabajo de campo lo hizo Microdatos de la Universidad de Chile. Y no quiero decir con eso que sea mejor o peor, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo”.

“Cuando usted cambia la mano del encuestador, y cambia la fecha, perdóneme pero cualquier estadístico sabe que eso no es comparable”, aseguró.

Una vez que se conocieron los resultados de la Encuesta, el senador Felipe Harboe reafirmó sus dichos y señaló que “esto evidentemente puede significar la afectación en la comparabilidad de los indicadores anteriores”.