Esta jornada se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual reveló que la sensación de inseguridad en las personas alcanza un 90,6%.

Tras revelarse estos datos, desde el Congreso no se hicieron esperar las reacciones. Al respecto, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, expresó que “esta cifra tan alta tiene que llamar a las autoridades responsables de la seguridad interna de nuestro país a tomar acciones concretas, a entender que tienen que cambiar el rumbo, que lo que están haciendo actualmente, que ha sido muy poco, no da resultados, que no sirve”.

“Los chilenos siguen atemorizados, siguen prácticamente con un toque de queda tácito, no saliendo de sus casas después de las 19-20 horas por temor, precisamente a la delincuencia. Si estas cifras tan altas no le hacen un llamado de atención al gobierno, verdaderamente no sé qué más podemos esperar”, cuestionó Flores.

En tanto, el diputado de la bancada republicana, Stephan Schubert, comentó que “la sensación de inseguridad nos ha llevado a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestras conductas y eso a lo menos a mí me preocupa y debería también preocupar al gobierno”.

El republicano agregó que, el Gobierno “debe entender de una vez por todas que tiene un alto número de leyes en materia de seguridad y cuenta con los votos de toda la oposición para apoyarlo, pero que no le ha dado las urgencias necesarias para poder terminar con esos proyectos de ley. Nuevamente la seguridad está en manos de la señora Tohá y del señor Presidente de la República”.

En este contexto, la congresista del Partido de la Gente, Karen Medina, fue enfática al asegurar que “este aumento histórico del nivel de inseguridad en las personas se respalda con los delitos violentos que estamos viendo todos los días”.

“Las personas tienen miedo de andar en transporte público, de caminar a ciertas horas por las calles y eso se debe porque efectivamente están ocurriendo delitos de gran connotación en todas partes”, aseguró Karen Medina.