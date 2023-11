Como “un hito más en la cuestionable labor” de Luis Thayer, calificaron diputados de Renovación Nacional la fallida expulsión de 60 migrantes venezolanos, información que dio a conocer la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Precisamente la bancada, liderada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, además de los integrantes de las comisiones de Seguridad y RR.EE., Andrés Longton, José Miguel Castro, Diego Schalper y Ximena Ossandón, enviaron una carta a la secretaria de Estado pidiendo la remoción del director del Servicio Nacional de Migraciones.

Es la tercera vez que los parlamentarios de RN demandan del gobierno la salida de Thayer.

En la misiva destacan “que la incapacidad demostrada por el Director Nacional de Migraciones para llevar adelante su misión en el marco de esta crisis migratoria, hace imposible su continuidad (…) y el Gobierno debe designar a un sujeto cuyas capacidades y convicción estén a la altura de la emergencia que enfrentamos. Tal como lo hemos dicho en varias ocasiones, el Director Thayer es parte del problema y no puede seguir liderando la institucionalidad migratoria”.

Explican que hoy en día los chilenos están “consternados” por la violencia y brutalidad a causa de los “patrones delictivos importados”, puntualizando que “la convicción de un continente sin fronteras y visión ideologizada e infantil de la migración que comparten muchas autoridades gubernamentales -incluido el Presidente de la República- es sin duda una de las razones que explican la gravedad de la crisis que enfrentamos”.

Respecto de la forma de interpretar las estadísticas en torno al problema migratorio, los parlamentarios de RN le señalan a la ministra Tohá que “las inconsistencias en las cifras de ingreso clandestino exhibidas por el gobierno en base a una metodología de dudoso valor estadístico; la designación de un embajador en Venezuela que fracasó en su principal misión de coordinar la recepción de venezolanos expulsados de nuestro país. ”

Además, agregan que “el enorme perjuicio fiscal que significará expulsar improvisadamente a extranjeros en vuelos comerciales durante las próximas horas para cumplir con los plazos legales, son el corolario de una gestión migratoria de una ineptitud pocas veces en la historia reciente de nuestro país”.

Se destaca también en la misiva que “es evidente la responsabilidad de la ministra del Interior y Seguridad Pública” de mantener a Thayer como Director de Migraciones, ya que Migraciones ya que es un órgano “radicado dentro de la esfera de su cartera”.

Por lo tanto, añaden, “se trata de una responsabilidad ética con ribetes constitucionales, en tanto se relaciona con el rol del titular del Ministerio del Interior como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior”.

Por este motivo, dicen, “nos permitimos abogar una vez más por la salida” de Luis Thayer, “entendiendo que la insistencia del gobierno en mantenerlo en su cargo importa en respaldo a su gestión y por tanto una bofetada a millones de chilenos”.

Finalmente, se destaca que por la responsabilidad que le cabe al gobierno por la crisis de seguridad y “por su ambigüedad al enfrentar el fenómeno migratorio, como parlamentarios no podemos seguir observando y tolerando la ineptitud con indiferencia”.

De igual forma, afirman que esta petición no busca tensionar la estructura institucional. “Esta solicitud y la advertencia que hiciéramos días atrás acerca del ejercicio de acciones constitucionales en su contra no buscan tensionar o desconocer la estructura institucional, sino recurrir a todas las herramientas que el orden constitucional nos entrega para generar los no cambios que mantengan a salvo a nuestros compatriotas de una gestión que los ponga en riesgo”.