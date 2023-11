En medio de la discución de la Ley de Presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, afirmó que presentará una precandidatura presidencial y le ganará a Franco Parisi.

“Si yo fuese Presidente de la República, pasaría por encima de esa Constitución que se ríe de los chilenos. Este país eso es lo que necesita, un gobernante con el coraje necesario para hacer lo que se tiene que hacer contra los chorros que roban corbata en cuello, como los bancos o los narcodelincuentes que le roban a la gente, a los cuales hay que tratar al estilo de Bukele”, manifestó durante la sesión el parlamentario.

En esta línea, Rivas aseguró que “como no hay nadie en este país con esos cojones, con ese coraje, yo, en su debido tiempo, me voy a presentar como precandidato presidencial del Partido de la Gente. Voy a competir con Franco Parisi y le voy a ganar a Franco Parisi”.

“¡Chile necesita un cambio!”, grita Rivas al final de su alocución.

Estas declaraciones provocaron sonrisas en sus colegas, como Francisco Pulgar, quien estaba sentado al lado del diputado del PDG y de la misma vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz.

Gaspar Rivas anuncia precandidatura presidencial por el PDG

En conversación con BioBioChile, el diputado Rivas dijo que esta idea de presentar una candidatura presidencial la había pensado desde hace un tiempo atrás.

A juicio del legislador, la contingencia nacional, “con toda la problemática que tiene y entendiendo que yo no veo en ningún sector político, tampoco en mi propio partido, alguien que tenga el coraje necesario para enfrentar las diversas problemáticas y sabiendo que yo siempre lo he manifestado, esa capacidad de romper reglas y de ser políticamente incorrecto, por eso he tomado la decisión de hacerlo público y ya lo había venido meditando desde hace un tiempo atrás”.

“Lo estoy recién viendo porque era solamente algo interno, pero había conversado la posibilidad con la directiva hace unos meses atrás, de poder participar en las primeras presidenciales, esa posibilidad estaba abierta, pero no hay nada concretado”, afirmó Rivas.

Respecto a Franco Parisi, Rivas cree que sí tiene las facultades y que la puerta está abierta para él y para todos, pero “si uno analiza los estudios, los sondeos, no está marcando dentro de aquellos que están corriendo a la cabeza (…), muy por el contrario. Yo diría que por lo menos hace un año que está muy bajo en el apoyo popular y eso significa algo, es síntoma de algo, de que no hay mayor ajuste o cercanía con su discurso”.

“Él (Parisi), dentro de todo lo que fue en su momento rupturista, su discurso actual es bastante políticamente correcto, bastante moderado, y creo sinceramente que las cosas no están como para discursos moderados. La gente quiere soluciones radicales tanto en contra de los abusos que se mantienen a pesar del estallido social y los intentos constitucionales, y también por cierto de la delincuencia”, sentenció el parlamentario.