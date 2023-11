Diputados PDG se desmarcan de Parisi y anuncian que votarán en contra de la propuesta constitucional

“Tomó los peores elementos del proyecto de la Convención Constituyente y tomó los peores elementos de la Constitución de Augusto Pinochet y Ricardo Lagos”, dijeron.

Este miércoles, los tres diputados de la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciaron que irán por la opción En Contra, en el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Recordemos que, por el contrario, recientemente el excandidato presidencial por el PDG, Franco Parisi, anunció que su opción es apoyar la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional.

Según dijo a través de sus redes sociales, el proyecto de nueva Constitución “tiene más mecanismos de control sobre el Poder judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y eso a nosotros nos interesa bastante”.

En Contra: Diputados PDG se desmarcan de Parisi

Al respecto, el diputado Rubén Oyarzo sostuvo que “desde un comienzo no estuvimos de acuerdo con este proceso de nueva Constitución, de hecho, no firmamos y no fuimos parte del acuerdo y la cocina política”.

“Estamos diciendo que nuestra opción es votar en contra de un proceso que creemos que es malo y malo para Chile” porque “no puede ser que se coloque en la Constitución las AFP y las Isapres (…) esto está mal hecho”.

En la misma línea, el diputado Gaspar Rivas aseguró que “por desgracia, esta nueva propuesta se caracterizó por tomar lo peor de cada una de los elementos preexistentes”.

“Tomó los peores elementos del proyecto de la Convención Constituyente y tomó los peores elementos de la Constitución de Augusto Pinochet y Ricardo Lagos”, comentó.

Agregando que “esta propuesta constitucional le da un poder que no tienen y una representación que la ciudadanía no le concede a los partido políticos que se vuelven dueños de los parlamentarios”.

Finalmente, la diputada Karen Medina expresó preocupación por “la pérdida de derechos laborales porque sabemos que Chile es un país de trabajadores y no sólo de empresarios”.

“Nos necesitamos mutuamente, pero frente a una negociación siempre la desventaja es para la clase trabajadora. Y en ese sentido, no podemos retroceder”, agregó.

Así, concluyó que siempre han estado en contra de “seguir inflando el Estado con aparataje estatal y esta nueva Constitución crea nuevos servicios que, si bien en títulos son necesarios, creo que hoy día se pueden distribuir”.