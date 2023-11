Este martes continuó el trabajo de la Comisión de Salud del Senado que analiza las indicaciones a la ley corta de isapres, la que busca dar viabilidad a los dos fallos -tabla de factores de diciembre de 2022 y primas GES de agosto de 2023- de la Corta Suprema que obligan a las aseguradoras privadas reajustar planes y cobros a afiliados.

En particular, para las isapres es prioridad resolver la última resolución del tribunal supremo, el que de aplicarse tal como emanó de la Corte, “lo más probable es que, no más allá de tres meses, las isapres no podrían mantener el equilibrio, mantener las coberturas”, según palabras del presidente de las instituciones privadas, Gonzalo Arriagada.

En ese contexto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, participó de la sesión de esta jornada de la Comisión de Salud del Senado, donde aseguró esperan resolver durante esta semana los pasos a seguir por la inminente aplicación del fallo por las primas GES.

Respecto a la posibilidad de pedir una “solicitud de prórroga (a la Suprema)”, como lo realizado con el fallo de 2022, aseguró es difícil. “Nos pone en una situación compleja, por lo que ya ha sido explicado: nosotros no estamos instruidos, no podríamos solicitar prórroga”, aseguró el superintendente.

“Ya hemos tenido algunas conversaciones, porque las isapres nos han hecho llegar algunas solicitudes, algunos requerimientos, que son distintos entre ellos, estamos analizando cada uno de los requerimientos y esperamos tener resuelto el tema de aquí al viernes de esta semana, de tal manera de poder eventualmente ver qué presentación se puede hacer, si es que fuera necesario hacerla a la Corte Suprema, pero nos hemos puesto ese plazo para resolver ese punto”, comentó en la sesión Víctor Torres.

Cabe destacar que ley corta de isapres que tramitan en el Senado busca dar viabilidad a la industria de salud principalmente por el fallo sobre tabla de factores (diciembre de 2022), y de igual forma considera medidas mitigadoras por el fallo por primas GES, que significará menos ingresos para las isapres.

Al respecto, Gonzalo Arriagada dijo que, si se llega a ejecutar el fallo tal como salió de la Corte Suprema, las isapres dejarán de recibir mensualmente “alrededor de $60.000 millones”. A esto, agregó que dicho monto corresponde al 12% de los ingresos de las compañías. “Y las compañías están hoy día en un equilibrio precario. Entonces no podrían soportar esa disminución de ingresos”.