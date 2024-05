En el último episodio de "Ganar o Servir", un adelanto reveló que Luis Mateucci no habría tenido una verdadera ruptura con Daniela Aránguiz antes de entrar al reality en Perú. Durante una actividad dirigida por Karla Constant, los participantes jugaron a calificar a sus compañeros, donde Daniela Colett etiquetó a Mateucci con la palabra "fogosidad", expresando que le gustaría que fuera más apasionado. Ante esto, Mateucci admitió tener una relación en "stand by", lo que sorprendió a Colett y generó tensión en el ambiente.

En el último capítulo de “Ganar o Servir“, un adelanto dejó en evidencia cómo Luis Mateucci, al parecer, no habría enfrentado una “ruptura real” con Daniela Aránguiz antes de ingresar al reality en Perú.

Y es que en imágenes que se verán esta noche en Canal 13, en medio de una actividad impartida por Karla Constant en el patio de la hacienda, los participantes jugaron a “calificar” a sus compañeros.

“Yo les voy a dar distintos adjetivos, y ustedes le van a poner ese adjetivo o concepto a alguien de la casona”, explicó Constant, para luego detallar que aquella etiqueta debía tratarse de una característica que cambiarían en su compañero.

La confesión de Luis Mateucci

Así, cuando fue el turno de Daniela Colett, la brasileña puso la etiqueta “fogosidad” sobre la foto de Luis Mateucci en la pizarra de la dinámica, señalando que le gustaría que el argentino fuera más fogoso.

En dicho momento, el adelanto del reality mostró al trasandino diciéndole a Colett y Constant: “Es verdad que estoy con el freno de mano puesto, tengo una relación que la dejé en ‘stand by‘”.

Con tal declaración, la expresión de la expareja de Eduardo Vargas cambió completamente. “¿’Stand by‘? Porque me dijiste que habías terminado”, le dijo Daniela, generando tensión y risas en el ambiente.

Tras ello, Luis conversó con la brasileña en el patio a solas, donde le contó que él no se había peleado por “cuernos o porque estábamos mal. ¿Me entiendes? Me peleé por entrar a un reality“. “‘Stand by’, entonces no terminaste, lo dejaste en ‘stand by’ para cuando regreses, volver“, le contestó Colett.

Después, Mateucci, en conversación con Oriana y Fran Maira, enfatizará en lo confesado: “Cuando yo ingresé al reality, quedé soltero en ‘stand by’, en el sentido de que no tenía un coso de ruptura (sic)”. Luego de tal diálogo, Marzoli fue a aconsejarle a la brasileña que no buscara tanto al argentino.