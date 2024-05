El Olympique de Lyon, equipo de la portera chilena Christiane Endler, y el FC Barcelona definirán al nuevo campeón de la Champions League Femenina.

Ambos elencos se miden este sábado 25 de mayo en el estadio San Mamés de Bilbao (España), buscando volver a reinar en el ‘Viejo Continente’.

Las catalanas son las actuales campeonas, ya que derrotaron al Wolfsburgo en la última final, y quieren sumar su tercera corona europea.

De paso, las pupilas de Jonatan Giráldez buscarán cerrar una temporada perfecta en la que ya ganaron La Liga de forma invicta, la Copa de la Reina goleando 8-0 y en la Supercopa de España.

Pero al frente tendrán a su “bestia negra”, ya que el Barcelona ha caído en las cuatro ocasiones que ha jugado ante el cuadro francés de Tiane Endler, dos de ellas en finales de Champions League.

El Olympique de Lyon, dirigido por Sonia Bompastor, también llega a esta final luego de coronarse con el título de liga francesa y, en Bilbao, buscará su novena Champions League.

La final entre Barcelona y Olympique de Lyon se disputa este sábado 25 de mayo, a contar de las 12:00 horas de nuestro país.

El partido será transmitido en vivo por el canal de YouTube de DAZN y Estadio TNT.

🇪🇸 The 2024 #UWCL FINAL IS SET 🇫🇷

Barcelona vs Lyon: who will lift the trophy in Bilbao? 🏆#UWCLfinal pic.twitter.com/fhCuQexuDd

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) April 28, 2024