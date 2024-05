Hace casi 10 años la saga de Mad Max dirigida por el cineasta George Miller volvía a los cines de la mano de Fury Road. La cinta, en ese entonces, incluso logró una nominación a mejor película en los Premios Óscar.

Ante el éxito avasallador de la cinta, el director de cine retomó la idea con “Furiosa”, una precuela protagonizada por la argentino-estadounidense, Anya Taylor Joy.

La película, que se estrenó esta semana en los cines de todo el mundo, debutó con una puntuación del 89% en Rotten Tomatoes, lo que parece ser un segundo éxito para Miller con la saga.

Sobre ello habló la protagonista de la cinta, Taylor Joy, en una conferencia de prensa a la que asistió BioBioChile, donde explicó uno de los principales simbolismos de la cinta: su cabello.

“En la primera conversación, yo me quería rapar el pelo desde años, (estaba) como ‘sácamelo’, pero George (Miller) me vio el pelo, se enamoró y me dijo ‘no, no te lo podemos hacer’“, contó.

Por ello, pese a que es posible ver a la actriz con el cabello corto en la cinta, se trata de una peluca, pues el director no le permitió cortarse el cabello.

De igual manera, Anya Taylor Joy aprovechó la oportunidad para darle su propio significado: “Creo que el simbolismo que yo le puse es que ella piensa que puede volver a la tierra verde con una partecita de ella, que todavía es Vuvalini, que todavía es como era cuando era chiquitita”.

“Creo que el impacto que tiene la película cuando se lo saca es como que entiende que no puede volver a casa de la misma manera y ahora ella es una criatura de The Wasteland”, afirmó.

Actualmente, “Furiosa: a Mad Max Saga”, protagonizada por Anya Taylor Joy, se encuentra disponible en los cines del país.