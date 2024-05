Iván Arenas se abrió a hablar, probablemente por primera vez, respecto a la política, asegurando que es un ciudadano que no vota y se mantiene al margen. Asimismo, también deslizó una crítica al actual gobierno.

Esto lo hizo en conversación con Radio Futuro, donde aseguró que no se considera cercano a ningún lado político.

“¡Me carga la política, no me considero ni de izquierda ni de derecha! (…) no voto, acato la mayoría… ¿Cómo voy a votar por alguien que no conozco?”, indicó.

“Votaría por alguien que me firme ante notario lo que va a hacer… Y si no lo cumple, lo meto preso”, agregó.

Iván Arenas sobre Boric

Respecto al gobierno que lleva adelante Gabriel Boric, el emblemático Profesor Rossa aseguró que pueden existir errores por “falta de apoyo”.

“Ha cometido errores, porque no tiene el apoyo de la propia juventud (…) la persona que va siendo adulta, con los conocimientos que ha tenido, puede embarcarse en el proyecto de gobernar un país”, enfatizó.

En la instancia, el también comediante detalló que está pensando en montar un proyecto, teniendo en cuenta los años que lleva en los escenarios y la TV.

“Estoy planificando hacer el museo del profesor Rossa, tengo una recopilación de un montón de cosas, pienso hacer todo esto, porque soy coleccionista”, concluyó.