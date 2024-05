Un fuerte debate se desató en redes sociales en torno a la cantante canadiense Nelly Furtado, esto, luego que se viralizara una ola de críticas hacia la artista canadiense por su aspecto físico. El tema generó una fuerte disputa contra los detractores de Furtado.

Todo ocurrió luego de una presentación de la cantante en el Festival Tecate Emblema 2024, realizado el pasado fin de semana en Ciudad de México (México). La artista apareció sobre el escenario luciendo un enterizo que realzaba las curvas de su cuerpo.

Tras el show, la artista recibió una avalancha de críticas gordofóbicas a través de “X” (ex Twitter), cuyos comentarios apuntaban principalmente al cuerpo de la intérprete de Say It Right. En las publicaciones, los usuarios utilizaron términos despectivos como “gorda”, “babosa”, “con panza” y “fea” para describir a la cantante.

De hecho, las críticas más repetidas tenían relación con un aumento de peso y una figura más curvilínea por parte de la artista de 45 años, una silueta muy diferente a cuando saltó a la fama en la década del 2000.

Fans defienden a Nelly Furtado de las duras críticas por su figura

No obstante, un gran número de fanáticos salió en defensa de Nelly Furtado, destacando su aspecto y la calidad de su presentación en el festival mexicano. Asimismo, en su mayoría, las publicaciones a favor de la canadiense fueron principalmente de mujeres que se identifican con su cuerpo.

“Está mejor que nunca”, “Su cuerpo es perfecto”, “Es una diosa de la sabrosura” o “No se opina de un cuerpo ajeno”, fueron las respuestas que más se repitieron hacia los detractores de artista canadiense. De hecho, en “X” su nombre y la palabra “Diosa” se convirtió en tendencia.

Vale mencionar que Nelly Furtado se consolidó en la década de los 2000 como una de las cantantes más exitosas en la industria musical, alcanzó la cima de su carrera con sus canciones Promiscuous y Maneater.

Con 45 años, Furtado no ha lanzado nueva música desde “The Ride” en 2017. Sin embargo, ha vuelto a captar la atención debido a los cambios en su cuerpo tras hablar sobre su diagnóstico de TDAH y lipedema, una enfermedad crónica que ha influido en sus fluctuaciones de peso, consignó RPP.

Nelly Furtado es una DIOSA, canta hermoso, tuvo una increíble energía, pasión y entrega en el Tecate Emblema. Se me hace de pésimo gusto que alguien la critique por su cuerpo. NO SE OPINA DE UN CUERPO AJENO pic.twitter.com/lQMRt6AJYm — ⭐Me Dicen Hazza⭐ (@DicenHazza) May 22, 2024

La Nelly furtado ?? UNA PINCHE DIOSA DE LA SABROSURA pic.twitter.com/1c0WMosKdh — ℕ𝕆 𝕊𝕆𝕐 𝕌ℕ ℙ𝕆𝕂𝔼𝕄𝕆ℕ ⚛ (@axelsound09) May 22, 2024

Pura fea envidiosa critica a Nelly Furtado y sus curvazas 🔥 — Ana Paola (@ana_paolars) May 23, 2024

¿Critican en redes a Nelly Furtado por su físico, pero seré el único que la ve guapísima? La canadiense de 45 años creo que aparte de ser una buena cantante, también es muy atractiva. #music #nellyfurtado #RedesSociales || pic.twitter.com/qf8tMKu0wi — Carlos Quiñones (@sabio28) May 22, 2024

Que gorda ni que la chingada. Aquí somos team Nelly Furtado. Ufff y recontra ufff. pic.twitter.com/zygGYl80xC — Iván Estrada (@Estradamyers) May 22, 2024

Mujeres hablando pestes del cuerpo de Nelly Furtado 😒, mejor enfóquense en embellecer su cerebro y corazón. Mami Nelly está divina, mejor que nunca 🤤 y no soportan. pic.twitter.com/0hPTOp3MAR — Perra de rave (@EquisDeXimena) May 22, 2024

Nelly Furtado agarró el cuerpo Elastigirl y se ve espectacular. Las mujeres que la critican es de pura envidia y coraje. pic.twitter.com/P1zUJk1jqA — Alejandro timebomb y el amo de magnetismo (@Alextruthlove) May 22, 2024

Imagínate todas esas personas que están diciendo que Nelly Furtado está gorda y fea. Cómo de tristes deben ser sus vidas. Pero si está buenísima😍😍😍

pic.twitter.com/iHd82iP7Of — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 22, 2024

Nelly Furtado

20 años / 45 años Algunas mujeres creen que tendrán sus mismos cuerpos eternamente, no manas los cuerpos cambian y mis respetos para las que logran llegar a sus 45 años así de bien pic.twitter.com/xwCvuJBqDb — 𝗧𝗮𝗻𝗶𝗮🪬 (@qe_tania) May 22, 2024