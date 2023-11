La diputada Catalina Pérez respondió al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien acusó a la parlamentaria de que, junto a su círculo cercano, buscaba recursos para candidaturas a distintos cargos en las próximas elecciones.

Recordemos que la parlamentaria, suspendida de Revolución Democrática, desmintió haber ejercido algún tipo de tráfico de influencias, asegurando que desconocía todo lo referido a Democracia Viva. Fundación dirigida por el ahora expareja de Catalina Pérez, Daniel Andrade.

Al respecto, el gobernador Díaz, exmilitante de la colectividad del Frente Amplio, cuestionó duramente sus dichos, afirmando que “por el modo de actuar de Catalina, es muy difícil que ella no estuviera enterada de esto. Me parece que las declaraciones buscan exculparla solamente”.

“Aquí, desde mi opinión, lo que había era un intento de ir juntando recursos para futuras elecciones. Se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña”, enfatizó.

Catalina Pérez respondió a las palabra de Díaz vía redes sociales, en donde aseguró que “lamento profundamente las acusaciones infundadas e irresponsable del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en relación a supuestas operaciones de mi parte para obtener dineros públicos de manera irregular con fines electorales”.

“Se trata de acusaciones graves que se presentan sin pruebas, con el simple objetivo de denostarme a mi y a otras representantes electas de la región”, dijo Pérez vía redes sociales.

La diputada oficialista agrega que “he dicho reiteradas oportunidades que no tengo nada que ocultar, que jamás he recibido un peso de ninguna fundación y que nunca intercedí por la firma de ningún convenio, ni me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad”.

Por último, aseguró que está estudiando “la presentación de acciones legales por las desafortunadas afirmaciones del gobernador”.