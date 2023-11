La mañana de este miércoles, llegaron hasta el Palacio de La Moneda un gran número de profesores, profesoras, asistentes de la educación y apoderados, provenientes de las provincias de Copiapó y Chañaral.

Este grupo llegó muy temprano en dos buses hasta la región Metropolitana, con el objetivo de entregarle al presidente Gabriel Boric una carta en la que le piden que declare emergencia educativa, ante la crisis que se vive en la región de Atacama.

En esta zona el paro docente se ha extendido por 64 días, donde los alumnos arriesgan perder el año.

Luego de entregar esta carta en la oficina de partes y realizar un punto de prensa, van a ir al Ministerio de Educación, donde sostendrán una reunión con el líder de la cartera, Nicolás Cataldo, a quien le harán los mismos planteamientos.

Se espera que a las 13 horas pueda finalizar el encuentro y entreguen declaraciones respecto de esta reunión, si es que ha cambiado la agenda tanto del ministro como de los profesores.

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, comentó que “el día de hoy ha llegado una delegación importante de profesores y profesoras… a denunciar públicamente aquí en la capital, la situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo en Atacama, de un total y absoluto abandono de la educación pública”.

En esta línea, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, señaló que “la idea de venir a conversar con el Presidente de la República, es que le venimos a cobrar la palabra, él empeñó la palabra el 25 de agosto del 2022, para impulsar un plan de recuperación de la educación pública de Atacama, y eso no se ha cumplido”.

“Tienen un SLEP Atacama acéfalo, no tiene primer nivel jerárquico, no tiene segundo nivel jerárquico, por lo tanto, estamos hablando de esa miopía de las autoridades a nivel nacional, que no entienden que las obras concretas no solo de infraestructura, se resuelven con personal adecuado y trabajando (…)”, indicó Rodríguez.

Así también reiteró que “el señor Presidente de la República cumpla su palabra (…). Si esta crisis hubiese sido un incendio, la región de Atacama hubiera quedado en cenizas. Están matando la educación pública en Atacama”.

Por su parte, Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, dijo que “nosotros nos aburrimos de que el ministro mienta o de que esté desinformado de la situación real. La subsecretaria ha ido muchas veces, pero sin ninguna resolución (…). El Ministerio no ha hecho absolutamente nada”.